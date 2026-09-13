تأجيل محاكمة موظفة غيابيا بتهمة الاختلاس في حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة موظفة بتهمة اختلاس مبلغ مالي من شركة تعمل بها بمنطقة حلوان لجلسة الدور الأول من نوفمبر المقبل.

تفاصيل القضية

كشف أمر الإحالة بالقضية رقم 9012 لسنة 2026، أن المتهمة “إيمان ع.” بدائرة قسم شرطة حلوان وبصفتها موظفة تعمل بإحدى شركات الأغذية، اختلست الأموال والمبالغ المالية المبينة بالأوراق، التي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، بأن استولت عليها لنفسها دون وجه حق، قاصدة تملكها والإضرار بجهة عملها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة استغلت اختصاصاتها الوظيفية في الوصول إلى تلك الأموال والتصرف فيها بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة لعملها، وتمكنت من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 150 الف جنيه، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمة ارتكاب جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها.