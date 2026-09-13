قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«سحابة سوداء» جديدة تواجه المزارعين.. ونقيب الفلاحين يكشف أزمات القطاع الزراعي
القوات اليمنية تعلن تدمير منصات صواريخ وتجمعات للحوثيين في "ذو باب والمخا"
لوسي تكشف لـ صدى البلد حقيقة تفكيرها في اعتزال الفن | خاص
رئيس وزراء ماليزيا: السيسي يزور كوالالمبور الشهر المقبل لبحث العلاقات الثنائية
توغلات الاحتلال في ريف دمشق تستهدف الضغط على الحكومة السورية
فتح باب تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة والمتخلفين.. الخطوات وموقع التقديم
استغل انشغال المصلين.. شخص يسرق حقيبة مواطن في أحد مساجد وسط البلد
انتهاء صيف 2026.. موعد بداية فصل الخريف في مصر والخريطة المناخية
بسبب الخلافات.. تفاصيل صادمة في أقوال الأب قاتل ابنته في محافظة دمياط.. ما القصة؟
عموتة أمام اختبار جديد مع الأهلي.. كيف يتعامل مع لعنة الإصابات قبل أبو قير؟
سنشدد عضدك بأخيك.. طالب يُرافق شقيقته للمدرسة بالعجلة في أول يوم دراسة.. وإشادة من رواد السوشيال ميديا |شاهد
يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

انتهاء صيف 2026.. موعد بداية فصل الخريف في مصر والخريطة المناخية

فصل الخريف
فصل الخريف
خالد يوسف

يستعد المصريون لوداع فصل الصيف 2026 واستقبال فصل الخريف، بالتزامن مع اقتراب موعد الاعتدال الخريفي، وسط توقعات ببدء تحول تدريجي في حالة الطقس، وانخفاض درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مع استمرار الأجواء الصيفية خلال الأيام الأولى من الخريف، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الخريطة المناخية المتوقعة للفترة المقبلة، لرصد ملامح الانخفاض التدريجي في الحرارة، وتقديم إرشادات عاجلة للمواطنين للتعامل مع التقلبات الجوية المصاحبة لتبدل الفصول.


موعد انتهاء فصل الصيف 2026 وبداية الخريف

وفقا للحسابات الفلكية، ينتهي فصل الصيف رسميا يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، ليبدأ فصل الخريف يوم الأربعاء 23 سبتمبر، بالتزامن مع الاعتدال الخريفي، ويستمر الفصل لنحو 89 يوما و20 ساعة.

ولا يعني انتهاء الصيف فلكيا حدوث انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، إذ يُعد الخريف فصلا انتقاليا بين الصيف والشتاء، وتشهد الأجواء خلاله تحولا تدريجيا على مدار الأسابيع الأولى.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

مع بداية الخريف، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، لا سيما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تظل الأجواء دافئة خلال ساعات النهار في بداية الفصل، قبل أن تميل إلى مزيد من الاعتدال مع تقدّم الخريف واقتراب فصل الشتاء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء الخريف فلكيًا هذا العام في 23 سبتمبر، لتبدأ معه تغيرات تدريجية في الأحوال الجوية بمختلف أنحاءوتشهد خريطة الضغط الجوي تغيرات تدريجية مع بداية الخريف، بالتزامن مع تراجع تأثير المرتفع الجوي شبه المداري، وزيادة فرص تأثر البلاد بالمنخفضات الجوية القادمة من الغرب، إلى جانب احتمالية امتداد منخفض البحر الأحمر شمالًا خلال الجمهورية.

تغيرات في الضغط الجوي تنذر بتقلبات

تشهد خريطة الضغط الجوي تغيرات تدريجية مع بداية الخريف، بالتزامن مع تراجع تأثير المرتفع الجوي شبه المداري، وزيادة فرص تأثر البلاد بالمنخفضات الجوية القادمة من الغرب، إلى جانب احتمالية امتداد منخفض البحر الأحمر شمالًا خلال بعض الحالات الجوية.

وقد يؤدي تزامن الهواء الدافئ والرطب قرب سطح الأرض مع هواء أكثر برودة في طبقات الجو العليا إلى تهيئة الظروف لاضطرابات جوية، تشمل تكوّن السحب الركامية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تصل إلى الغزارة في بعض المناطق، يصاحبها نشاط للعواصف الرعدية، خاصة على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض السواحل.

نشاط للرياح وتقلبات في حالة الطقس

كما تتبدل أنماط حركة الرياح تدريجيًا مع تغير مراكز الضغط الجوي، وقد تنشط الرياح على فترات بالتزامن مع مرور المنخفضات الجوية، وهو ما قد يزيد الإحساس بالتقلبات الجوية في بعض المناطق.

أمطار وعواصف رعدية مع تقدم الخريف

لا تقتصر ملامح التحول من الصيف إلى الخريف على تراجع درجات الحرارة فقط، إذ تزداد فرص التقلبات الجوية تدريجيًا مع تقدم الفصل نتيجة التغير في توزيعات الضغط الجوي.

ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق فرصًا لسقوط الأمطار، خاصة على السواحل وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع احتمالية تكوّن السحب الركامية ونشاط العواصف الرعدية خلال حالات عدم الاستقرار.

انتهاء صيف 2026 بداية فصل الخريف الخريطة المناخية وداع فصل الصيف 2026 موعد الاعتدال الخريفي حالة الطقس الانخفاض التدريجي في الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

الحسين عموتة

مدرب الجيش الرواندي يُوجّه رسالة نارية لـ «عموتة» بعد واقعة الأهلي: كن أبًا للاعبيك

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

الزمالك

مدرب الجيش الرواندي: نصحت الزمالك بالتعاقد مع «بنتايك».. وأتمنى انضمامه لمنتخب المغرب

ترشيحاتنا

وزير الاوقاف الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف يطمئن هاتفيًّا على وكيل الأزهر ومرافقيه عقب تعرضهم لحادث

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026

تنسيق جامعة الأزهر 2026.. رسميًا اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

مفتي الجمهورية ومدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان فعاليات البرنامج التدريبي «الفتوى وقضايا الإدمان والمخدرات

مفتي الجمهورية ومدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان فعاليات برنامج تدريبي

بالصور

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد