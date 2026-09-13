بسبب الثأر.. مقتل شاب واصابة والده في إحدى قرى مطاي بالمنيا

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، وأصيب والده، إثر اعتداء 3 أشخاص عليهما بإحدى قري مركز مطاي شمال المنيا، على خلفية خصومة ثأرية تعود إلى مقتل شاب قبل نحو عامين ، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، بلاغا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد باستقبال شاب في العقد الثاني من عمره مصاب بتهشم في الرأس وبه عدة طعنات لفظ أنفاسه اثناء محاولة إسعافه ووالده مصاب في الرأس وجسده

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خروج الشاب . ا . م 19 عامًا، برفقة والده وأثناء عودتهما فوجئا بـ3 أشخاص، تربطهم صلة قرابة بشاب كان شقيقه قد تسبب في مقتله خلال مشاجرة قبل نحو عامين، والتي انتهت بحبس شقيقه.

وبحسب التفاصيل الأولية للواقعة، اعترض المتهمون طريق الشاب ووالده، واعتدوا على الأب بالضرب، ما أسفر عن إصابته في الرأس وأجزاء متفرقة من جسده ، ثم القوه داخل أرض زراعية ، كما اعتدى المتهمون على الشاب مستخدمين أدوات صلبة، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة في الرأس وسددو عدة طعنات، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

وجرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما نُقل والده لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة وأخطرت الجهات المختصة.

