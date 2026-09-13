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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدًا.. قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية بلنصورة بالمنيا

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص، غدًا الاثنين، وتستمر على مدار يومي 14 و15 سبتمبر الجاري، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح المحافظ أن القافلة تقدم خدماتها بالمجان في عدد من التخصصات الطبية، إلى جانب إجراء التحاليل والأشعة اللازمة، وصرف الأدوية بالمجان، فضلًا عن تحويل الحالات التي تستدعي فحوصات أو تدخلات طبية متقدمة إلى المستشفيات المختصة لاستكمال العلاج، بما يضمن وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم وتخفيف أعباء الانتقال وتكاليف العلاج عن كاهل الأسر.

وأشار اللواء كدواني إلى استمرار التعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ القوافل الطبية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوفير رعاية صحية متكاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا. كما ناشد المواطنين سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال أقرب وحدة أو مركز طب أسرة، للاستفادة من حزمة الخدمات الصحية والعلاجية التي توفرها المنظومة، باعتبار التسجيل الخطوة الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة

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