ضبط 320 كيلو لانشون فاسد وسيارة محملة بمخلفات دواجن بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المتداولة، والتعامل بكل حسم مع المخالفات التي تمس صحة المواطنين أو تعرض سلامتهم للخطر.

وفي هذا السياق، نفذت لجنة حماية المستهلك رقم (49)، برئاسة الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، حملة رقابية مكثفة بمركز المنيا، بالتنسيق بين مديريات الطب البيطري والتموين ومباحث التموين، للمرور على عدد من الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر وضبط 64 قالب لانشون بإجمالي وزن 320 كجم، ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، نتيجة وجود تغير في خواصها الطبيعية ونمو فطري على سطحها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بمخلفات دواجن، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وتسليم الحمولة إلى أقرب مصنع لتدوير مخلفات الدواجن بالمنطقة الصناعية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، للتخلص منها بالطرق الآمنة، مع التحفظ على السيارة بجراج المجلس لحين صدور قرار النيابة العامة. وتواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لتداول المنتجات غير الصالحة والمخلفات التي قد تمثل خطورة على الصحة العامة والبيئة.