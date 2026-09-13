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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 تصريحات عاجلة خلال جولته بالمدارس..ماذا أعلن وزير التعليم في اول يوم دراسة؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

بدأ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته الميدانية المفاجئة في المدارس اليوم بمدارس محافظة كفر الشيخ لمتابعة بدء العام الدراسي الجديد 

وفيها يلي ينشر موقع صدى البلد ، أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم في أول يوم دراسة :

- المعلم هو أساس العملية التعليمية

-نثمن جهود المعلمين في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، ودورهم في تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

-لابد من اكساب الطلاب مهارات البرمجة نظرا للتطورات المتسارعة في سوق العمل وما تتطلبه من قدرات ومهارات.

-لابد من انتظام الطلاب في الحضور إلى المدرسة

- إنجاز طالب 2 كالوريا 60% من التقييمات والأداءات شرطًا أساسيًا لدخول امتحان الفرصة الأولى.

-من باب تكريم عمال النظافة وإبراز أهمية دورهم، تم إدراج درس عنهم بمنهج اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية.

-وجهنا بإستلام جميع الطلاب للكتب المدرسية والتقييمات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

-لابد من تفعيل الأنشطة المختلفة والاستفادة منها في دعم العملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب.

-لابد من تنمية مهارات الطلاب والطالبات في الأنشطة والفعاليات الثقافية، وضرورة مشاركتهم فيها، لما لها من أثر واضح في بناء الشخصية.

-وجهنا بالاهتمام برعاية ومتابعة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة منذ اليوم الأول، ، والعمل على الحد من وجود طلاب ضعاف في مهارات القراءة والكتابة.

-لابد من  الالتزام بالانضباط داخل المدارس، والاهتمام بالمظهر العام للطلاب

-نؤكد على استمرار المتابعة الميدانية داخل المدارس، بما يضمن تحقيق الانضباط، ومتابعة مستوى الطلاب، ودعم المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة من العملية التعليمية.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم مدارس العام الدراسي الجديد

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