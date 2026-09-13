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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة والإشغالات بأحياء إمبابة والمنيرة والوراق والعجوزة

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة حالة النظافة والإشغالات بعدد من المناطق والشوارع التابعة لأحياء إمبابة والمنيرة والوراق والعجوزة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الحالة العامة بالشوارع.

وشملت جولة المحافظ مناطق تاج الدول، ومدينة العمال، وحارة الشجيع، وشوارع الطيار فكري، والمحطة، وسعد زغلول، وعبد الله خليفة، والبوهي، وترعة السواحل، والقومية العربية، والمطار، والأقصر، وجمال عبد الناصر، ووراق العرب، وشارع نادي إمبابة الرياضي، والإسراء، ولبنان، و٢٦ يوليو، وذلك بنطاق أحياء إمبابة والمنيرة والوراق والعجوزة.

وكلف الدكتور أحمد الأنصاري كلًّا من نائب المحافظ، والسكرتير المساعد، ورئيس هيئة النظافة، ورئيس مدينة الجيزة، وفرق المتابعة الميدانية، بالنزول الفوري لمراجعة حالة النظافة بأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة والعجوزة، والعمل على رفع مستوى النظافة بالأحياء المذكورة.

كما قرر المحافظ إحالة مسؤولي النظافة بأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة والعجوزة، وهيئة النظافة، للتحقيق، نظرًا للتقصير في أداء المهام المنوطة بهم.

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري بتنفيذ حملة موسعة بمحيط جميع المدارس بنطاق أحياء العجوزة وإمبابة والمنيرة، لمنع وجود أي تجمعات للقمامة أو نقاط فرز عشوائي وتحسين كفاءة منظومة النظافة بالمناطق المحيطة بالمدارس.

كما كلف المحافظ جهاز السرفيس بإزالة موقف عشوائي يعيق حركة الطريق بشارع الكيلاني بالمنيرة الغربية مع دراسة تحديد موقف بديل للمواطنين بما لا يؤثر على حركة المرور وانتظامها بالشارع.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

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