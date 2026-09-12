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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في أول أيام الدراسة.. وكيل تعليم الجيزة يتابع انطلاق العام الدراسي في 11 مدرسة بـ4 إدارات تعليمية

انطلاق العام الدراسي الجديد
انطلاق العام الدراسي الجديد
أحمد زهران

أجرى سعيد عطية – وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في أول أيام العام الدراسي الجديد، جولة ميدانية موسعة شملت 4 إدارات تعليمية: العياط، الصف، الحوامدية، وأطفيح، تفقد خلالها 11 مدرسة؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وحسن استقبال الطلاب، وانطلاق الدراسة بصورة مستقرة ومنظمة منذ اللحظات الأولى، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وشملت الجولة:

إدارة أطفيح التعليمية

- مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي.
- مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي.
- مدرسة الكداية الابتدائية الجديدة.
- مدرسة الكداية الرسمية للغات.

إدارة الصف التعليمية

- مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية.
- مدرسة تل حماد الابتدائية.

إدارة العياط التعليمية

- مدرسة حمدان صديق للتعليم الأساسي.
- مدرسة محمد صديق الابتدائية.
- مدرسة عبده صديق الثانوية المشتركة.

إدارة الحوامدية التعليمية

- مدرسة الشهيد يوسف محمود الابتدائية.
- مدرسة الحوامدية الثانوية بنات.

وخلال الجولة، حرص وكيل أول الوزارة على متابعة دخول الطلاب وانتظامهم داخل الفصول، خاصة طلاب رياض الأطفال والصفوف الأولى بالمراحل التعليمية المختلفة، باعتبارها الأهم في تشكيل الانطباع الأول لدى الطالب والأسرة عن العام الدراسي.

كما تابع عطية، انتظام الدراسة لطلاب الصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، واطمأن على توفير الأجواء المناسبة لاستقبال الطلاب، وانتظام اليوم الدراسي منذ بدايته.

وشملت المتابعة كذلك تسليم الكتب الدراسية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والتأكد من وصول الكتب إلى الطلاب، إلى جانب متابعة انتظام الحصص، وتواجد المعلمين، وحسن إدارة اليوم الدراسي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة.

وأكد سعيد عطية أن اليوم الأول من الدراسة ليس مجرد بداية لعام جديد، وإنما هو رسالة طمأنينة لكل أسرة مصرية بأن أبناءها يجدون داخل مدارس الجيزة بيئة تعليمية مستقرة، ومعلمين حريصين على أداء رسالتهم، وإدارة تعليمية تتابع التفاصيل ميدانيًا وعلى أرض الواقع.

كما شدد على أهمية أن يكون الترحيب بالطلاب، وخاصة الأطفال في المراحل الأولى، عنوانًا أساسيًا لليوم الأول، وأن يشعر الطالب منذ دخوله المدرسة بأنه في بيئة آمنة ومحفزة على التعلم والانتماء.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمدارس الجيزة، والتأكيد على أن الانضباط يبدأ من اليوم الأول، والنجاح يبدأ من التفاصيل الصغيرة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي ناجح يليق بأبناء محافظة الجيزة.

محافظة الجيزة تعليم الجيزة مدارس الجيزة

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