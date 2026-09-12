البيان المشترك لـ تجمع البريكس: ضرورة الانخراط في جهود منع النزاعات بما يشمل معالجة أسبابها الجذرية

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث أكد البيان المشترك لـ تجمع البريكس على ضرورة الانخراط في جهود منع النزاعات بما يشمل معالجة أسبابها الجذرية.

وأكد البيان المشترك: الالتزام بالحل السلمي للنزاعات الدولية من خلال الحوار والتشاور والدبلوماسية، والدعوة إلى نهج متعدد الأطراف يحترم وجهات النظر والمواقف الوطنية المتنوعة بشأن القضايا العالمية الحاسمة.

وعبر البيان المشترك عن القلق إزاء تزايد تهديدات الخطر النووي والصراعات.

وشدد على ضرورة العمل معا للحفاظ على التدفق السلس للتجارة العالمية وسلاسل التوريد والطاقة.