مسعود علام: كلمة الرئيس السيسي أمام «البريكس» تضع مصر في قلب خريطة الاقتصاد العالمي الجديد

أكد مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة رؤساء دول وحكومات تجمع «البريكس» عكست رؤية مصرية طموحة تقوم على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وتوظيف عضوية مصر في التجمع لصالح دعم الاقتصاد الوطني وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتنمية.

وقال علام إن كلمة الرئيس جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بالديون والطاقة والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وتمويل التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك داخل «البريكس» برؤية تتجاوز التنسيق السياسي إلى بناء شراكات اقتصادية حقيقية قائمة على المصالح المتبادلة.

وأوضح الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمطروح أن طرح الرئيس لقضية إصلاح هيكل التمويل الدولي وتوفير أدوات تمويل أكثر عدالة وتيسيرًا للدول النامية يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منظومة تمويل دولية أكثر إنصافًا، تتيح للدول تنفيذ مشروعاتها التنموية دون أن تتحول أعباء الديون إلى عقبة أمام النمو.

وأضاف علام أن دعم دور «بنك التنمية الجديد» يمثل أحد أهم المسارات التي يمكن من خلالها تحويل أهداف «البريكس» إلى مشروعات ملموسة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والصناعة والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من هذه الآليات في دعم خططها التنموية.

وذكر أن تناول الرئيس ملفات الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة في إطار رؤية متكاملة يعكس طبيعة التحديات التي يواجهها العالم حاليًا، لافتًا إلى أن الموقع الجغرافي لمصر وما تمتلكه من موانئ وشبكات نقل ومقومات لوجستية يجعلها مؤهلة للقيام بدور محوري في تأمين حركة التجارة وسلاسل الإمداد بين دول أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأكد علام أن مصر تستطيع من خلال عضويتها في «البريكس» تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار واللوجستيات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقناة السويس وقدراتها الاقتصادية واللوجستية، بما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة وشراكات متعددة مع دول التجمع.

ولفت إلى أن اهتمام الرئيس بقضايا المناخ والتمويل المناخي يعكس موقفًا مصريًا متوازنًا يدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة احتياجات الدول النامية وحقها في تحقيق النمو ورفع معدلات الإنتاج وتحسين مستوى معيشة شعوبها.

وشدد مسعود علام على أن تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع «البريكس» خلال الفترة المقبلة يعكس حجم الثقة في الدور المصري وقدرته على الإسهام في صياغة أجندة أكثر فاعلية للتجمع، خاصة في الملفات الاقتصادية والتنموية والتجارية.

واختتم علام تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة مصر في «البريكس» ليست مجرد عضوية في تجمع اقتصادي دولي، وإنما فرصة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوسيع الأسواق أمام المنتجات المصرية، وبناء شراكات جديدة، مستفيدين من المكانة الإقليمية والدولية التي تتمتع بها مصر، مشيرًا إلى أن الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي تؤكد أن القاهرة تتحرك بثقة لتكون طرفًا فاعلًا في رسم ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد.