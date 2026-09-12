سقوط سيارة أجرة داخل مصرف بالإسكندرية.. والأهالي يحاولون إنقاذ الركاب

شهدت منطقة حوض 12 التابعة لنطاق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، واقعة مفاجئة، اليوم، عقب سقوط سيارة أجرة داخل أحد المصارف الموجودة بالمنطقة، ما تسبب في حالة من الفزع بين الأهالي والمارة.

وعقب وقوع الحادث، توجه عدد من الأهالي إلى موقع سقوط السيارة، وسارعوا بالتدخل لمحاولة إنقاذ الركاب الموجودين بداخلها، وسط حالة من الترقب والخوف خشية تعرضهم للإصابة.

وتجمع الأهالي حول المصرف، فيما جرت محاولات للتعامل مع السيارة وإخراجها من موقع سقوطها، بالتزامن مع جهود للاطمئنان على حالة الركاب والتأكد من سلامتهم.

وتواصل الجهات المعنية التعامل مع الواقعة، مع فحص أسباب سقوط السيارة داخل المصرف، وحصر أي إصابات أو خسائر مادية قد تكون نتجت عن الحادث.

كما شدد الأهالي على ضرورة سرعة التعامل مع المناطق التي تضم مصارف أو تجمعات مائية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، بما يسهم في الحد من وقوع حوادث مماثلة مستقبلًا.

وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، للوقوف على ملابساتها وتفاصيلها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.