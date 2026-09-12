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سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر

iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max
شيماء عبد المنعم

تبدأ اليوم في مصر عملية حجز هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وذلك اعتبارا من الساعة 3 مساء، على أن يبدأ تسليم الأجهزة للمستخدمين يوم الجمعة 18 سبتمبر، بالتزامن مع الموعد العالمي لبدء توفر الهواتف.


سعر ومواصفات iPhone 18 Pro Max

 

يبلغ سعر iPhone 18 Pro Max في مصر حولي 107500 جنيه للنسخة بسعة 256 جيجابايت، فيما يبلغ سعر نسخة 512 جيجابايت حوالي 129900 جنيه، بينما يبلغ سعر سعة 1 تيرابايت ما يقرب من 165000 جنيه، فيم تصل النسخة الأكبر بسعة 2 تيرابايت إلى 215500 جنيه.

وبالنسبة للمواصفات، يتميز هاتف iPhone 18 Pro Max بشاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بقياس 6.9 بوصة بدقة 1320 × 2868 بكسل، تدعم تقنية HDR10 و Dolby Vision، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

iPhone 18 Pro Max 

ويعمل iPhone 18 Pro Max بواسطة شريحة A20 Pro الجديدة من آبل، التي تقدم أداءً قويًا في المهام اليومية والتطبيقات والألعاب والمهام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. 

كما يعتمد الهاتف على نظام تبريد جديد يستخدم غرفة بخار من الجيل الجديد، بهدف تحسين تبديد الحرارة والحفاظ على مستوى أداء مرتفع لفترات أطول، خصوصا أثناء تشغيل الألعاب وتحرير الفيديو وتشغيل التطبيقات التي تتطلب قوة معالجة كبيرة.

وعلى مستوى التصوير، يضم iPhone 18 Pro Max نظام كاميرات خلفية احترافيا يتكون من ثلاث كاميرات بدقة 48 ميجابكسل، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة متغيرة تتراوح بين ƒ/1.6 وƒ/4.0، مع بعد بؤري يبلغ 24 ملم ومستشعر بحجم 1/1.28 بوصة، إلى جانب دعم التثبيت البصري للصورة عبر تحريك المستشعر.

وتأتي الكاميرا الثانية بعدسة بيريسكوبية بدقة 48 ميجابكسل وبعد بؤري يبلغ 100 ملم، مع دعم التقريب البصري حتى 4x، بينما تأتي الكاميرا الثالثة بدقة 48 ميجابكسل أيضا، وتوفر زاوية رؤية تبلغ 120 درجة للتصوير فائق الاتساع.

وزودت آبل iPhone 18 Pro Max ببطارية كبيرة إذ توفر النسخ المعتمدة على eSIM فقط بطارية بقدرة 5567 مللي أمبير في الساعة، فيما تبلغ سعة البطارية في طرازات SIM حوالي 5391 مللي أمبير في الساعة.

ويدعم iPhone 18 Pro Max الشحن حتى 50% خلال نحو 15 دقيقة عبر الشحن السلكي، أو خلال 30 دقيقة عبر الشحن اللاسلكي.

سعر مواصفات iPhone 18 Pro

يقدم iPhone 18 Pro معظم الترقيات الموجودة في شقيقه الأكبر، لكنه يأتي بشاشة أصغر بقياس بقياس 6.4 بوصة، ويأتي مزودا ببطارية تبلغ سعتها نحو 4288 مللي أمبير في الساعة في نسخة eSIM فقط، مقابل 4056 مللي أمبير في الساعة في الإصدار الذي يحتفظ بشريحة SIM فعلية.

ويتوافر iPhone 18 Pro للبيع في مصر مقابل سعر يبدأ من 99990 جنيها للنشخة بسعة 256 جيجابايت، فيما ستتوفر نسخة 512 جيجابايت بسعر 121100 جنيه، وتبلغ تكلفة النسخة بسعة 1 تيرابايت حوالي 155500 جنيه، أما النسخة المميزة بسعة 2 تيرابايتفتبلغ تكلفتها 199990 جنيه.

وتأتي هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بأربعة ألوان هي:

- Burgundy – الأحمر العنابي
- Glacier – جليدي
- Black – أسود
- Silver – فضي

هواتف iPhone 18 Pro
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