هانز فليك يعلق على تجديد تعاقد حمزة عبدالكريم مع برشلونة

أكد هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أن حمزة عبد الكريم نجم الفريق لاعب مميز

واضاف عن تجديد عبدالكريم “لقد قام النادي بعمل رائع إنه لاعب قدم أداءً جيدًا في فترة الإعداد للموسم ويتنافس مع لاعبين آخرين إنه لاعب من نوع مختلف ويمثل موهبة كبيرة لمستقبل النادي كان علينا الحفاظ عليه”

وأعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد مهاجمه الشاب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو 2030.

ويحل فريق برشلونة، المحترف ضمن صفوفه المصري حمزة عبد الكريم، ضيفًا على ليفانتي فى الخامسة والربع مساء غدٍ الأحد، على ملعب «سيوداد دي فالنسيا» ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.