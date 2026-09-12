محتاج وقت أطول.. إسماعيل يوسف: عموتة يعمل مع 15 لاعبًا جديدًا.. ومن الطبيعي وجود قصور

دافع إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، عن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن المدرب المغربي يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل الوصول إلى أفضل مستوى للفريق، في ظل التغييرات الكبيرة التي طرأت على قائمة اللاعبين.

وقال إسماعيل يوسف خلال تصريحات عبر برنامج «الكورة مع فايق»: «عموتة مدرب كبير، وبشتغل حاليًا في الأهلي مع حوالي 15 لاعب جديد، منهم لاعبين راجعين من إعارات، ولسه موصلش للقدرات الكاملة للاعيبة».

وأضاف: «فيه قصور طبعًا، لكن حتى الآن حقق 10 نقاط من 12، ومينفعش نحاسبه على فاتورة الموسم اللي فات».

وتابع إسماعيل يوسف: «هو مدرب كبير ومحتاج وقت أطول»، مشيرًا إلى أن تقييم عموتة في الوقت الحالي يجب أن يراعي حجم التغييرات التي شهدها الفريق، وعدم تحميله نتائج أو أزمات تعود إلى الموسم الماضي.

وأكد أن الجهاز الفني يحتاج إلى فترة أطول من أجل تطوير مستوى اللاعبين والوصول إلى الانسجام المطلوب، خاصة في ظل وجود عدد كبير من العناصر الجديدة والعائدين من الإعارات.