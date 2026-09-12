مبابي: لم يكن هناك نجم حقيقي في باريس باستثنائي.. وديمبلي ظهر بعد ذلك

كشف الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن رأيه في وضع النجوم داخل باريس سان جيرمان خلال موسمه الأخير مع الفريق، متحدثًا في الوقت نفسه عن مفهوم الغرور وعلاقته باللاعبين والشخصيات العاملة في كرة القدم.

وقال مبابي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان لم يشهد وجود نجم آخر بالمستوى نفسه، قبل أن يبرز اسم عثمان ديمبلي ويصبح أحد نجوم الفريق بعد ذلك.

وأوضح نجم ريال مدريد: «في موسمي الأخير مع باريس، لم يكن هناك نجم حقيقي باستثنائي، عثمان ديمبلي أصبح نجمًا بعد ذلك».

وتطرق مبابي إلى فكرة ارتباط الغرور بالنجومية والشهرة، مؤكدًا أن امتلاك اللاعب للشهرة لا يعني بالضرورة أنه الأكثر غرورًا.

وأضاف: «الناس دائمًا يربطون الغرور بالنجوم، لكنني رأيت لاعبين لا يطلبون صورًا ولا توقيعات، ومع ذلك لديهم غرور كبير جدًا».

وأشار مبابي إلى أن الغرور لا يقتصر على لاعبي كرة القدم أو الأشخاص المعروفين، مؤكدًا أن هناك شخصيات تعمل بعيدًا عن الأضواء قد تمتلك قدرًا كبيرًا من الغرور.

واختتم تصريحاته قائلًا: «الكثيرون لديهم غرور، وليس اللاعبون فقط، بل حتى أشخاص لا نراهم، يعملون في المكاتب».