6 ملايين دولار.. السيناريو الأقرب لمستقبل خوان بيزيرا مع الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام، تطورات جديدة بشأن مستقبل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، في ظل الجدل المثار حول موقفه خلال الفترة الأخيرة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة Modern MTI، إن عودة بيزيرا إلى الزمالك، حال حدوثها، قد لا تضمن تقديم اللاعب المستوى ذاته الذي ظهر عليه من قبل، مشيرًا إلى أن النادي سيكون مطالبًا بالالتزام بسداد مستحقاته المالية بشكل منتظم.

وأوضح أن عدم حصول اللاعب على مستحقاته قد يدفعه إلى تقديم شكاوى والمطالبة بفسخ تعاقده، وهو ما قد يفتح الباب أمام أزمة جديدة داخل القلعة البيضاء.

وأضاف أن رحيل بيزيرا قد يكون القرار الأفضل للزمالك في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الفريق لا يتوقف على أي لاعب، خاصة مع مواصلة تحقيق الانتصارات في بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، رغم غياب اللاعب البرازيلي ورحيل حسام عبد المجيد وعدم إبرام صفقات قوية.

وشدد أمير هشام على أن اسم الزمالك سيظل كبيرًا، مطالبًا بعدم تصدير أزمات جديدة إلى مجلس الإدارة الحالي، معتبرًا أن رحيل بيزيرا قد يكون القرار الأنسب لإنهاء جانب من الأزمات التي تحاصر النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الزمالك سبق ورفض عرضًا لبيع خوان بيزيرا مقابل 6 ملايين دولار على الأقل، خوفًا من انتقاله إلى النادي الأهلي، موضحًا أن الزمالك خسر في النهاية القيمة المالية للعرض، كما انتقل زيزو إلى الأهلي.

وأكد أن الواقع الحالي يؤكد حاجة الزمالك إلى توفير موارد مالية، وهو ما يجعل الاستفادة من بيع بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة أمرًا واردًا، من أجل دعم خزينة النادي والتعامل مع التزاماته المالية.