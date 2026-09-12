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الزمالك يبحث عن حسم التأهل أمام إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يبحث عن حسم التأهل أمام إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام إيه إس بورت بطل جيبوتي، في إياب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط رغبة قوية من الفريق الأبيض في حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة القارية.

ويدخل الزمالك اللقاء بأفضلية نسبية، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي، ليصبح الفريق الأبيض مطالبًا بالحفاظ على تفوقه وتأكيد تأهله رسميًا.

الزمالك يسعى لتجنب المفاجآت أمام بطل جيبوتي

ويتطلع الزمالك، بقيادة مديره الفني معتمد جمال، إلى تحقيق الفوز مجددًا أمام إيه إس بورت، أو الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير، من أجل العبور إلى دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعمل الجهاز الفني للزمالك على التعامل مع المباراة بجدية كبيرة، خاصة أن الفريق الجيبوتي سيخوض اللقاء بحثًا عن تعويض خسارته في مباراة الذهاب، وهو ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى صافرة النهاية.

ويأمل الزمالك في استكمال مشواره القاري والوصول إلى دور الـ32، حيث ينتظره الجيش الرواندي، الذي حجز مقعده في الدور المقبل عقب تفوقه على إيجلز الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة الزمالك وإيه إس بورت

وتقام مباراة الزمالك وإيه إس بورت، اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على أرضية استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف المواجهة الحاسمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإيه إس بورت

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك وإيه إس بورت عبر قناة أون سبورت، ليتابع جمهور القلعة البيضاء المواجهة التي يسعى خلالها الفريق لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الزمالك عن تقديم أداء قوي خلال اللقاء، وتفادي أي مفاجآت، خاصة أن الفوز في مباراة الذهاب يمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب، التي تمثل خطوة جديدة في طريق المنافسة على اللقب القاري.


 

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