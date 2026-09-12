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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يكشف خطة عموتة لاستغلال زيزو ومنصف بقرار في الأهلي

زيزو
زيزو
يارا أمين

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه «الكورة مع فايق»، عن كواليس تفكير حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن توظيف الثنائي أحمد مصطفى زيزو ومنصف بقرار داخل الملعب.

وقال فايق إن عموتة، خلال حديثه مع زيزو، سأله عن المراكز التي يفضل اللعب فيها، ليؤكد اللاعب أنه يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، وكذلك مركز رقم 10.

وأوضح إبراهيم فايق أن عموتة يمتلك أيضًا منصف بقرار، الذي انضم إلى الأهلي قادمًا من دينامو زغرب، ويمتلك أرقامًا تهديفية مميزة في مركز الجناح الأيمن.

وأضاف: «حسين عموتة لما سأل زيزو عن المراكز المفضلة له، قال أنا بلعب على الناحية اليمين وبلعب في مركز 10».

وتابع: «عموتة عنده منصف بقرار جاي له هداف في دينامو زغرب على الناحية اليمين، عموتة قال طب يبقى استفاد بالاتنين في نفس الوقت».

وأشار فايق إلى أن رؤية عموتة تقوم على الاستفادة من قدرات اللاعبين المتاحين لديه وتوظيفهم في أكثر من مركز، بما يسمح بوجود زيزو ومنصف بقرار داخل التشكيل والاستفادة من إمكاناتهما الهجومية في الوقت نفسه.

الإعلامي إبراهيم فايق الكورة مع فايق حسين عموتة النادي الأهلي زيزو الأهلي

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