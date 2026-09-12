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بدء العام الدراسي الجديد| التعليم: الترم الأول 93 يومًا.. والامتحانات 9 يناير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء العام الدراسي الجديد| التعليم: الترم الأول 93 يومًا.. والامتحانات 9 يناير

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة اليوم ، أن عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول من العام الدراسي الجديد يبلغ 93 يومًا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :  حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2027 ، من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء الدراسة 2027 رسميا اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 في المدارس الحكومية والخاصة والمصرية اليابانية و مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وذلك في  المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت وهي محافظات  “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، بالإضافة إلى عدد قليل من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة ، بينما تبدأ الدراسة غداً الأحد 13 سبتمبر في باقي المدارس .

وفي هذا الاطار ، ينشر موقع صدى البلد أبرز التعليمات الصادرة للمدارس استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد:

  •  التأكد من توافر الكتب الدراسية ووصولها للطلاب في الوقت المناسب.
  •  سد أي عجز في المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي.
  •  تحقيق الانضباط الكامل وانتظام اليوم الدراسي.
  •  تكثيف الإشراف، خاصة خلال فترات دخول وخروج الطلاب.
  •  الحفاظ على سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
  •  عدم تحميل أولياء الأمور أي أعباء أو تكاليف مادية غير قانونية.
  • التأكد من سلامة وتثبيت أبواب المدرسة الحديديةو سلامة المراوح الكهربائية وتثبيتها جيدا
  • التأكد من سلامة الأسوار الخاصة بمبنى المدرسة والحواجز الحديدية ودرجات السلالم بالمدرسة
  • التأكيد من وجود السجلات بالمدرسة ( الامن - دفتر الزيارات - الموجهين الفنيين ..) على أن تكون بحالة جيدة
  • ضرورة تواجد مسئول أمن البوابة طوال فترة اليوم الدراسي وبرفقته دفتر أمن المدرسة
  • عدم تواجد السيارات والدراجات النارية داخل المدرسة لضمان سلامة المنشآة والعاملين بها
  •  تفعيل تسجيل الغياب اليومي الالكتروني وتطابقه مع دفاتر 5 سلوك الورقي وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية
  • التأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة
  • التأكد من سلامة أغطية الصرف الصحي الموجودة بالمدرسة واخطار هيئة الأبنية التعليمية في حالة عدم سلامتها
  • التنسيق مع السادة رؤساء الاحياء في حالة وجود اكشاك كهربائية أو أغطية صرف صحي في المحيط الخارجي للمدرسة تمثل خطرا على حياة الطلاب
  • التواصل مع رؤساء الاحياء لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة والمنشآة التعليمية من المصارف والأسواق وتجمعات القمامة والباعة الجائلين والاشغالات وذلك حفاظا على سلامة الطلاب
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