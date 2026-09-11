قوافل الأوقاف الدعوية تواصل رسالتها في محافظتي السويس وبورسعيد

سيرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قوافل دعوية موسعة إلى عدد من المساجد بالمناطق المستهدفة بمديريتي أوقاف السويس وبورسعيد، بمشاركة نخبة من أئمة الديوان العام، في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وبناء الوعي المستنير.

وتأتي هذه القوافل في إطار البرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالمناطق المستهدفة، تعزيزًا لدور المسجد في بناء الوعي، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم، وإبراز القيم الإسلامية التي تسهم في بناء شخصية متوازنة، قادرة على الإسهام الإيجابي في حياة المجتمع.

قوافل دعوية لترسيخ قيم الإبداع والابتكار واستقبال بداية العام الدراسي الجديد

وتناولت خطبة الجمعة عنوان «الإبداع والابتكار في العهد النبوي»، لبيان أن الإسلام حث على إعمال العقل، والأخذ بأسباب العلم والمعرفة، وإتقان العمل، وأن العهد النبوي قدم نماذج مضيئة في إعمال الفكر والاستفادة من الخبرات والتجارب، بما يؤكد أن الإبداع والابتكار من الوسائل المهمة في عمارة الأرض وتحقيق النفع للإنسان والمجتمع.

وأكدت الخطبة أن الإبداع والابتكار يرتبطان بالعلم والعمل والإتقان، وأن بناء الحضارة يحتاج إلى عقول واعية قادرة على التفكير والتجديد، وأن الإسلام لا يقف أمام التقدم وبناء الحضارة، بل يحث على كل ما يحقق الخير للناس، ويرتقي بحياتهم، ويسهم في نهضة المجتمع.

كما تناولت الخطبة الثانية عنوان «بداية العام الدراسي الجديد»، حيث أكدت أهمية الجد والاجتهاد في طلب العلم، وحسن استثمار الوقت، والالتزام والانضباط، واحترام المعلم، وحسن التعامل مع الزملاء، مع بيان دور الأسرة في متابعة أبنائها وتشجيعهم على التفوق، وغرس قيم المسئولية والاجتهاد وحسن الخلق في نفوسهم.

وشملت القوافل ٢٢ مسجدًا بمديرية أوقاف السويس، و١٩ مسجدًا بمديرية أوقاف بورسعيد، بإجمالي ٤١ مسجدًا، بمشاركة ٤١ إمامًا من أئمة الديوان العام، بحضور الدكتور أيمن خضر - مدير مديرية أوقاف السويس - وقيادات المديرية، والشيخ محمد إبراهيم السيد محمد سليمان - مدير مديرية أوقاف بورسعيد - وقيادات المديرية، بما يعزز وصول الرسالة الدعوية الوسطية إلى مختلف فئات المجتمع، ويجسد الحضور الميداني للمسجد ودوره في بناء الوعي وخدمة المجتمع.

وتواصل وزارة الأوقاف تنفيذ قوافلها الدعوية بالمناطق المستهدفة ومختلف المحافظات؛ دعمًا لرسالة المسجد في بناء الإنسان، وترسيخ صحيح الدين، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، ونشر قيم العلم والعمل والإبداع والانضباط، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا، ويجعل من العلم والإبداع والعمل المتقن منهجًا عمليًّا في مختلف شئون الحياة.