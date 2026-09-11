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وفاة إيما بونينو وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة والمفوضة الأوروبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاة إيما بونينو وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة والمفوضة الأوروبية

وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة والمفوضة الأوروبية السابقة إيما بونينو
وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة والمفوضة الأوروبية السابقة إيما بونينو
القسم الخارجي

توفيت وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة والمفوضة الأوروبية السابقة إيما بونينو عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض.

وصرح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بأن رحيل إيما بونينو خسارة فادحة، مؤكدا انها تركت بصمة في تاريخ الجمهورية الإيطالية من خلال التزامها الراسخ والمتواصل.

ومن جهتها، أوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه سيتم إقامة جنازة رسمية لإيما بونينو .

وفي سياق متصل، وقف أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي دقيقة صمت؛ حدادا على روح إيما بونينو التي عرفت بالتزامها بقضايا مكافحة الجوع في العالم، ومعارضة عقوبة الإعدام، ودعم المحكمة الجنائية الدولية. 

وزيرة الخارجية الإيطالية إيطالية إيما بونينو سيرجيو ماتاريلا الرئيس الإيطالي

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