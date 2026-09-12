الصحة الأمريكية تعلن انتهاء أكبر تفشٍ لمرض «سايكلو سبورياسيس»

أعلن مسئولون في وزارة الصحة الأمريكية، الجمعة، انتهاء أكبر تفشٍ لمرض "السايكلو سبورياسيس" (cyclosporiasis) في البلاد.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم أن هذا المرض المنقول عبر الغذاء -والمرتبط بتناول نبات خس ملوث- تسبب في إصابة 12 ألفا و883 شخصاً في 21 ولاية، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، حيث استدعت حالة أكثر من 500 شخص منهم النقل إلى المستشفى.

وسُجلت حالتا وفاة في ولاية ميشيجان -التي كانت الأكثر تضرراً- رغم أن السلطات الصحية أشارت إلى أن المتوفيين كانا يعانيان من "مشاكل صحية كامنة خطيرة". ولم يعد الخس، الذي كانت تورده شركة "تايلور فارمز" (Taylor Farms) من المكسيك، متوفراً في المتاجر أو المطاعم هناك.

وذكرت مراكز (CDC) - في تحديثها النهائي بشأن التفشي - "في الوقت الراهن، لا يوجد خطر من إصابة الأشخاص بمرض السايكلو سبورياسيس من هذا المصدر".

وبمجرد أن بدأ المسئولون الفيدراليون في الربط بين حالات الإصابة وخس شركة "تايلور فارمز" في منتصف شهر يوليو، قامت الشركة بسحب منتجاتها طواعية من الأسواق.