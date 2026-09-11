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تطورات جديدة تنتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة.. ماذا ينتظر النجم المصري؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تطورات جديدة تنتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة.. ماذا ينتظر النجم المصري؟

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
أحمد أيمن

يبدو أن تألق المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع برشلونة بدأ يدفع إدارة النادي الكتالوني إلى اتخاذ خطوات جديدة من أجل تأمين مستقبله، بعدما نجح اللاعب خلال الفترة الماضية في لفت أنظار الجهاز الفني وإثبات قدراته، ليصبح ضمن حسابات الفريق الأول في الموسم الحالي.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب، مؤكدًا أن برشلونة دخل بالفعل في مفاوضات مع ممثلي حمزة عبد الكريم بهدف التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

اجتماعات جديدة بين برشلونة ووكلاء اللاعب

وبحسب ما أورده رومانو، فإن إدارة برشلونة عقدت اجتماعين بالفعل مع وكلاء حمزة عبد الكريم، في إطار محاولاتها لإنهاء تفاصيل الاتفاق الجديد في أقرب وقت ممكن.

ولا ترتبط تحركات النادي الكتالوني فقط برغبة في تحسين وضع اللاعب، وإنما هناك سبب مهم وراء استعجال برشلونة لإتمام المفاوضات، إذ يسعى النادي إلى تعديل قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد المهاجم المصري، بما يتناسب مع أهميته المتزايدة داخل مشروع الفريق.

ويعمل برشلونة، وفقًا للتطورات الأخيرة، على منح اللاعب عقدًا أفضل، مع رغبة واضحة في إغلاق هذا الملف سريعًا، خاصة في ظل ارتفاع التوقعات بشأن مستقبل المهاجم الشاب.

إشادة كبيرة من إدارة برشلونة

وكان ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، قد تحدث بإيجابية عن حمزة عبد الكريم، واعتبره مهاجمًا صريحًا يمتلك إمكانيات كبيرة ومستقبلًا واعدًا مع الفريق.

وتأتي هذه الإشادة بعد فترة تحضيرية ناجحة قدم خلالها اللاعب مستويات جعلت الجهاز الفني بقيادة هانز فليك يمنحه فرصة الظهور مع الفريق الأول.

ورغم أن المشاركة في المباريات الرسمية تختلف بطبيعة الحال عن المباريات التحضيرية؛ فإن برشلونة يبدو مقتنعًا بامتلاك حمزة عبد الكريم للقدرات التي تؤهله ليكون جزءًا من مستقبل الفريق، وهو ما يفسر تحرك الإدارة لإعادة ترتيب بعض بنود عقده.

بداية رسمية تفتح الباب أمام المزيد

وكان حمزة عبد الكريم قد سجل ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الأول لبرشلونة عندما شارك بديلًا خلال مواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 5-2.

وبهذه الخطوة، أصبح المهاجم المصري أمام فرصة جديدة لفرض نفسه تدريجيًا داخل صفوف برشلونة، في وقت تتحرك فيه الإدارة لتأمين مستقبله ورفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن برشلونة لا ينظر إلى حمزة عبد الكريم باعتباره مجرد لاعب شاب ضمن القائمة؛ وإنما يراه مشروع مهاجم يمكن الاعتماد عليه مستقبلًا، وهو ما يجعل الفترة المقبلة حاسمة في مسيرته مع النادي الكتالوني.

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