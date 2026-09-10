لا نحتاج لشراء واحد.. ديكو: حمزة عبد الكريم مهاجمنا المستقبلي

أكد ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، أن النادي لا يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى امتلاك الفريق العديد من الخيارات الهجومية القادرة على شغل هذا المركز.

وقال ديكو: «لا نحتاج لشراء مهاجم آخر، يوجد رافينيا، وخيسوس قادر على اللعب، ولدينا حمزة، هو موهوب وهداف ومهاجمنا المستقبلي».

وأشاد المدير الرياضي لبرشلونة بالإمكانيات التي يمتلكها المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أن اللاعب يحظى بثقة النادي، ويرى فيه أحد العناصر التي يمكن أن تمثل مستقبل الخط الهجومي للفريق.

ويأتي حديث ديكو؛ ليعكس ثقة برشلونة في قدرات حمزة عبد الكريم، الذي انضم إلى صفوف النادي الكتالوني قادمًا من الأهلي، ونجح في لفت الأنظار خلال مشاركاته مع فرق الشباب، بفضل قدراته التهديفية وتحركاته داخل منطقة الجزاء.

ويُعد حمزة عبد الكريم أحد أبرز المواهب المصرية الصاعدة، ويأمل في مواصلة التطور داخل برشلونة، تمهيدًا للحصول على فرصة مع الفريق الأول مستقبلًا.