خالد الغندور عن إصابة عمرو الجزار: سيغيب فترة طويلة وانتهاء الموسم بالنسبة له

علق الإعلامي خالد الغندور على إصابة عمرو الجزار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقطع في الرباط الصليبي، متمنيًا له الشفاء والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ألف سلامة لعمرو الجزار، وللأسف غيابه فترة طويلة وانتهاء الموسم بالنسبة له، قدر الله وما شاء فعل».

وكان النادي الأهلي قد أعلن إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي، بعد الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب صباح اليوم.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن الفحوصات والأشعة التي أجراها اللاعب أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض الجزار للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعد إصابة عمرو الجزار ضربة قوية لصفوف الأهلي، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدد من المباريات خلال الفترة المقبلة، وحاجة الجهاز الفني لجميع عناصر الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

ورفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

في المقابل، يمتلك أبو قير للأسمدة 3 نقاط من أول 4 جولات، بعدما حقق الفوز على البنك الأهلي في الجولة الافتتاحية.