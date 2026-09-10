شيء محزن.. فرج عامر يعلق على إصابة عمرو الجزار بالرباط الصليبي

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على إصابة عمرو الجزار، مدافع الأهلي الجديد، بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شيء محزن جدًا إصابة عمرو الجزار مدافع الأهلي الجديد برباط صليبي، حتى الآن 2 من لاعبي الأهلي أصيبوا برباط صليبي، حظ عسر، قدر الله وما شاء فعل».

وكان النادي الأهلي قد أعلن إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي، بعد الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب صباح اليوم.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن الفحوصات والأشعة التي أجراها عمرو الجزار أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض الجزار للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي أمام المقاولون العرب، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعد إصابة عمرو الجزار ضربة قوية للأهلي، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدد من المباريات خلال الفترة المقبلة، وحاجته إلى جميع عناصر قائمته في ظل المنافسة على البطولات.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تعثر في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب بالتعادل 1-1.

ورفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

في المقابل، يمتلك أبو قير للأسمدة 3 نقاط من أول 4 جولات، بعدما حقق الفوز على البنك الأهلي في الجولة الافتتاحية.