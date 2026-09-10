ما سر تفوق أمة وتأخر أخرى؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول السر الذي يجعل أمة ترتقي وتبني حضارة ومستقبلًا، بينما تبقى أخرى في مكانها دون تقدم أو تخطيط أو فكر.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن مفتاح نهضة الأمم يكمن في العلم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، مؤكدًا أن العلم ليس مجرد قراءة أو امتحانات أو شهادات تُعلّق، بل هو رسالة عظيمة وغاية أسمى تقوم على عمارة الأرض وإصلاح الحياة وخدمة الناس.

العلم أساس بناء الإنسان

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية جعلت العلم أساس بناء الإنسان القادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل، لافتًا إلى أن أول ما نزل من القرآن الكريم على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قول الله تعالى: «اقرأ باسم ربك الذي خلق»، بما يؤكد مكانة العلم وأهميته في حياة المسلم.

وأضاف أن الإسلام يدعو إلى القراءة والفهم والتفكير والإبداع والعمل، بما ينفع الإنسان نفسه ومجتمعه ووطنه، خاصة مع بداية العام الدراسي، حيث يحتاج الطلاب إلى استحضار القيم الحقيقية للتعلم باعتباره طريقًا للنجاح والتقدم.

وأكد أمين الفتوى أن هناك أربعة مفاتيح أساسية لتحقيق النجاح والتفوق، وهي التفاؤل، والنشاط، والعلم، والانضباط، مشددًا على ضرورة تمسك الطلاب بهذه القيم من أجل تحقيق التوفيق والسداد وبناء مستقبل أفضل.