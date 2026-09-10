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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استجابةً لتوجيهات الرئيس.. توزيع مليون حقيبة مدرسية وأدوات كتابية وجاكيتات بالمحافظات

خفيف الأعباء عن الأسر
خفيف الأعباء عن الأسر
شيماء مجدي

اختتم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وبيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بالتعاون مع منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الازهرية مبادرة «إلى المدرسة» للعام الدراسي الجديد 2026/2027، بتوزيع المستلزمات الدراسية على طلاب المدارس الحكومية والمعاهد الازهرية في مرحلتها الرابعة بمحافظتي القاهرة وجنوب سيناء.

وذلك ضمن مبادرة توزيع مليون حقيبة مدرسية وأدوات كتابية وجاكيتات وأحذية على الطلاب الأكثر احتياجًا من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية في 27 محافظة.

المبادرة استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن الأسر والطلاب الأكثر احتياجا وتوفير المستلزمات الدراسية، وتأكيدًا على تضافر جهود مؤسسات الدولة لتوجيه الدعم والرعاية الاجتماعية إلى المستحقين في جميع المحافظات المصرية.

تضمنت المبادرة تقديم مظلة دعم شاملة للأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع 150 ألف كوبون مواد غذائية، للأكثر احتياجًا، حيث أتاح جهاز مستقبل مصر لأسر الطلاب الحصول على السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذه الثابتة في المحافظات تحت اسم "سوبر توفير"، إلى جانب السيارات المجهزة التي رافقت قوافل "بيت الزكاة والصدقات" في المحافظات لتلبية احتياجاتهم استعداداً لدخول المدارس دون تحميلهم مشقة الانتقال لصرف الكوبونات إلى جانب الإسهام في أعمال التوزيع والتنظيم الميداني، وتيسير وصول الدعم إلى مستحقيه في المحافظات والقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار حرص الجهاز على دعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر وتعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية.

كما أتاحت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية صرف كوبونات المواد الغذائية لأسر الطلاب غير القادرين من الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، من منافذ أمان المنتشرة بجميع المحافظات والحصول على السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة.

كانت المرحلة الأولى من المبادرة قد انطلقت من محافظتي الفيوم وشمال سيناء بحضور مسئولي مديريات التعليم والقيادات الشعبية ومشايخ القبائل، حيث جرى توزيع المستلزمات المدرسية على آلاف الطلاب في القرى والنجوع والتجمعات البدوية بالمحافظة، بهدف إدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم مع بداية العام الدراسي الجديد، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن أسرهم، تأكيدًا على توجيه أموال الزكاة والصدقات إلى مصارفها الشرعية.

فيما استهدفت المرحلة الثانية من المبادرة الوصول إلى أقصى القرى والنجوع بمحافظات الصعيد والتوسع في تقديم الدعم للطلاب والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق الميداني الشامل مع وزارة التربية والتعليم ومنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية وقطاع المعاهد الأزهريّة وتم توزيع المستلزمات الدراسية خلال تلك المرحلة على الطلاب غير القادرين في محافظات الجيزة، الفيوم، وبني سويف، البحيرة، الإسكندرية والشرقية، الغربية، والقليوبية.

 توزيع المستلزمات الدراسية

بينما استهدفت المرحلة الثالثة توزيع المستلزمات الدراسية على عشرات آلاف الطلاب الأكثر احتياجا في محافظات المنوفية، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الاسماعيلية، الدقهلية، دمياط، المنيا، بورسعيد، السويس، كفر الشيخ، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعباء الطلاب المستلزمات الدراسية مؤسسات الدولة

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