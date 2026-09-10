معرض العلمين 2026 .. مذكرة تفاهم ثلاثية بين أكاديمية مصر للطيران وSAVIS وFlyon Aero الإيطالية

شهدت فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026» حراكًا متنوعًا في مجال الشراكات المتخصصة، من خلال توقيع مذكرات تفاهم تستهدف توسيع مجالات التعاون الدولي، وتبادل الخبرات الفنية، ودعم تطوير القدرات في عدد من المجالات المرتبطة بصناعة الطيران.

وفي هذا الإطار، شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين شركة SAVIS لخدمات الطيران، وأكاديمية مصر للطيران للتدريب، وشركة Flyon Aero S.r.l الإيطالية، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك على هامش فعاليات المعرض بمدينة العلمين الجديدة.

قام بتوقيع مذكره التفاهم كل من الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب و الدكتور علاء فكرى الرئيس التنفيذي لشركة SAVIS لخدمات الطيران والسيد انريكو فورستو والرئيس التنفيذي لاكاديمية Flyon Aero الايطاليه وتأتي مذكرة التفاهم في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني، وتعزيز الشراكات الدولية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، إلى جانب حرص الأطراف الثلاثة على توسيع مجالات التعاون في التدريب والتطوير بقطاع الطيران، وتبادل الخبرات والمعارف الفنية، بما يسهم في دعم مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم للتدريب والخدمات الفنية في مجال الطيران.

وتستكمل المذكرة مسيرة التعاون التي بدأت بين شركتي SAVIS وFlyon Aero خلال عام 2025، من خلال توسيع نطاق الشراكة لتشمل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الأطراف الثلاثة في تطوير برامج تدريبية متخصصة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وتتضمن مجالات التعاون تطوير وتنفيذ برامج التدريب والاختبارات المتوافقة مع معايير EASA Part-147، إلى جانب تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في مجال الطيران، واستكشاف فرص ومشروعات جديدة في الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن التعاون في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التدريب، من خلال بحث تطبيق واستخدام منصة GYM AI التابعة لشركة Flyon Aero، بما يدعم توظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة التدريب والتعليم بقطاع الطيران.