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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد افتتاح معرض «المرأة في القاهرة»

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد افتتاح معرض «المرأة في القاهرة»
رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد افتتاح معرض «المرأة في القاهرة»
أمل مجدى

شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مساء اليوم، افتتاح معرض «المرأة في القاهرة»، الذي نظمته محافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،  والأستاذة أميرة رجب، المشرف المساعد على إدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واللواء عمر الشافعي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس ،على هامش المعرض، إن ما تشهده المرأة المصرية اليوم من تمكين غير مسبوق، ودعم متواصل، ومكانة رفيعة في شتى المجالات، إنما هو ثمرة مباشرة
للإرادة السياسية الواعية والداعمة التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛  وايمانه منذ اللحظة الأولى بأن المرأة هي صمام الأمان للوطن وشريكه الأساسي في صنع المستقبل، لتنعم المرأة في عصره الذهبي، متقلدةً أعلى المناصب، ومحققةً إنجازات تاريخية غير مسبوقة على الأصعدة كافة، لاسيما الصعيد الاقتصادي،  مضيفة أن المجلس القومي للمرأة أولى اهتمامًا بالغًا بملف التمكين الاقتصادي للمرأة، ويعمل بخطى حثيثة لتحقيقه عبر برامج التدريب المهني والحرفي، وتوفير الدعم الفني اللازم، وتكثيف دورات ريادة الأعمال لربات البيوت وصاحبات المشروعات متناهية الصغر؛ لمساعدتهن على تحويل مهاراتهن إلى طاقات إنتاجية تنافسية تلبي احتياجات الأسرة والمجتمع.

وأعربت رئيسة المجلس عن سعادتها بمشاركة المجلس  في هذا المعرض من خلال مجموعة متميزة من منتجات مجموعة من السيدات المتدربات بمشروعات المجلس المختلفة ورائدات الأعمال علاوة على جناح خاص لمنتجات مبادرة المصرية التى تضم منتجات مشاغل المجلس القومي للمرأة من مختلف محافظات الجمهورية.


وتفقدت المستشارة أمل عمار أجنحة المعرض، الذي شهد مشاركة المجلس، إلى جانب عدد من رائدات الأعمال من السيدات وذوي الهمم، حيث تضمن المعرض عرض مجموعة متنوعة من المنتجات، بما يتيح للسيدات عرض وتسويق منتجاتهن، ويدعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة.

وقد شهدت الفعاليات إطلاق مبادرة «طمأنة»، التي أطلقتها وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة القاهرة، بهدف تعزيز الوعي والدعم المجتمعي، وترسيخ مفاهيم المساندة والحماية والتمكين، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا وطمأنينة للمرأة والأسرة.

وشهدت الفعاليات كذلك إطلاق مبادرة «أسرتي قوتي»، التي تطلقها وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القاهرة، تأكيدًا على أهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدراتهم ودمجهم بصورة فاعلة في المجتمع، بالتعاون والتكامل مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتأتي مشاركة المجلس القومي للمرأة في فعاليات «المرأة في القاهرة» في إطار حرصه على دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في توحيد الجهود وتعظيم أثر المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم المرأة والأسرة وتعزيز مشاركتهما الفاعلة في المجتمع.

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