وزير الخارجية: نعترف بحق إثيوبيا في التنمية.. لكن يجب الاعتراف بحق مصر في الوجود



أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن مصر تعترف بحق إثيوبيا في التنمية، لكننا في الوقت ذاته مصر تتمسك بحقها في الوجود والحفاظ على أمنها المائي ومصالحها الحيوية.

وقال عبد العاطي، خلال لقائه مع برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن السياسات الإثيوبية، تجاوزت حدود الحق في التنمية، مؤكدًا أن ممارسة هذا الحق يجب ألا تكون على حساب حقوق ومصالح دول أخرى، أو أن تؤثر على أمنها واستقرارها.

وتابع على ضرورة التوصل إلى تفاهمات تراعي مصالح جميع الأطراف، وتضمن عدم الإضرار بحقوق دولتي المصب، في إطار من التعاون والالتزام بالقواعد والمبادئ المنظمة لاستخدام الموارد المائية المشتركة.

وأشار عبد العاطي إلى أن الجانب الإثيوبي رفض عروضًا من جيبوتي والصومال لاستخدام موانئهما لأغراض تجارية، معتبرًا أن هذه التطورات تعكس استمرار إثيوبيا في البحث عن ترتيبات خاصة للوصول إلى البحر، رغم وجود بدائل إقليمية يمكن أن تخدم الأغراض التجارية.

الاستقرار الإقليمي

وأكد وزير الخارجية أن مصر حريصة على دعم التعاون والتنمية في المنطقة، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة احترام سيادة الدول وحقوقها وعدم اتخاذ خطوات أحادية من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي.

