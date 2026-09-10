هل تأخير صلاة الفجر وعدم الانتظام في النوافل يؤثر على العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين، حول تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد الشروق، وعدم الانتظام في أداء السنن والنوافل.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن لصلاة الفجر وقتًا محددًا يبدأ من أذان الفجر وحتى طلوع الشمس، وهو وقت الأداء الذي ينبغي الحرص على الصلاة فيه.

خروج وقت الصلاة بطلوع الشمس

وأشار إلى أنه إذا خرج وقت الصلاة بطلوع الشمس؛ فإن المسلم يصليها بنية القضاء، كما هو الحال في سائر الصلوات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأداء الفريضة في وقتها قدر المستطاع.

وأضاف أن السنن والنوافل ليست واجبة، وإنما تعد رصيدًا من الحسنات، ولا يُحاسب الإنسان على تركها، لكنها تجبر ما قد يقع من نقص في الفرائض.

وأكد أن السنن لا تعوّض ترك الفرائض بالكامل، وإنما تكمل ما قد يشوبها من خلل، مشددًا على أهمية الحفاظ على الصلوات المفروضة أولًا، مع الحرص على النوافل لما لها من فضل كبير.