القصة الكاملة لأزمة محمود عبدالمغني.. من سخرية طارق الشناوي إلى الاعتذار ودعم نجوم الفن

أثار الناقد الفني طارق الشناوي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد حديثه عن الفنان محمود عبدالمغني في ظهوره مع صانع المحتوى محمد طاهر، وتقييمه لمسيرته الفنية وحجم نجوميته، وهو ما تبعه انتشار مقطع ساخر عن الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتدخل عدد من الفنانين للدفاع عنه.

وخلال الحلقة، قال طارق الشناوي إن محمود عبدالمغني يرى نفسه نجمًا شعبيًا، لكنه ليس نجم شباك، مشيرًا إلى أنه خاض أكثر من تجربة بطولة ولم تحقق النجاح الجماهيري المنتظر.

فيديو محمد طاهر

وزاد الجدل بعد نشر محمد طاهر فيديو تضمن سخرية من محمود عبدالمغني والتعليق على حجم نجوميته، وهو ما أثار استياء عدد من المتابعين وبعض أهل الفن، الذين اعتبروا ما جاء في الفيديو تنمرًا على الفنان.

ومع تصاعد الانتقادات، حذف محمد طاهر الإيفيه الذي تحدث خلاله عن محمود عبدالمغني، كما حذف الفيديو الذي تناول فيه الفنان، وقدم اعتذارًا عما صدر منه خلال الحلقة.

نجوم الفن يدعمون محمود عبدالمغني

وحرص عدد من نجوم الفن على مساندة محمود عبدالمغني، من خلال نشر صور له والإشادة بمكانته الفنية.