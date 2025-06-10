فى عيد ميلاده.. قصة زواج محمود عبد المغني وأهم أعماله

يحتفل اليوم الفنان محمود عبد المغني بعيد ميلاده الـ 42، وهو يعيش حالة من الانتعاش الفني وينتظر عرض العديد من الأعمال السينمائية له.

قصة زواج محمود عبد المغني

ولعب القدر والصدفة دورا كبيرا في حياة محمود عبد المغني حتى في حياته الخاصة، وكشف في حوار تلفزيوني قصة لقائه بزوجته وإتمام الزواج خلال3أسابيع.

وقال محمود عبد المغني إنه قابل زوجته مي ووقع في غرامها فورا، وقرر الزواج منها بعدما كان مرتبط بخطبة بفتاة أخرى، في الوقت الذي اعترفت فيه زوجته بحبها له عبر شاشة التلفزيون قبل لقائه، وتم الزواج خلال 21 يوما.

مشوار محمود عبد المغني الفني

ويعد محمود عبدالمغني من مواليد 10 يونيو 1979 وكانت بدايته كوجه جديد في مسلسل ليالى الحلمية مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ ثم مع المخرج شريف عرفة الذي قدمه في دور تراجيدى في فيلم «عبود على الحدود».

بدأ محمود عبدالمغني حبه للتمثيل منذ كان بالمدرسة الثانوية وبعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية على الرغم من عدم وجود «واسطة» لكنه اعتمد على الله ثم موهبته، وكان من بين الـ 12 الذين نجحوا في اختبارات المعهد..

مسرحيات محمود عبد المغني

وقدم العديد من المسرحيات أثناء تواجده علي مسرح الجامعة وشارك في العديد من المهرجانات منها مهرجان المسرح التجريبي ومهرجانات في الأردن وأخرى في إيطاليا وحصد عنها العديد من الجوائز. وفي عام 2000 قدمه شريف عرفه في فيلم «عبود علي الحدود» ليتعرف علي جمهور أكبر ثم كانت بدايته الأولى في الدراما من خلال مسلسل «الرقص على سلالم متحركة» مع المخرج مصطفى الشال.

أبرز أعمال محمود عبدالمغني

وشارك في الجزء الثاني من مسلسل «زيزينيا» مع جمال عبد الحميد ثم فيلم «صايع بحر» بعد هذا الفيلم دخل مسلسل «الرمال» واستوجب تصوير دوره السفر إلى الجونة لمدة تسعة شهور،وهناك جلس مع نفسه وقرر إعادة ترتيب أوراقه من جديد وتغيير أسلوب أدائه حتى يعبر إلى الجمهور بوجهة نظر تستحق التقدير.