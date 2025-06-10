قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
مدرب الأهلي يتحدّى إنتر ميامي: لا نخشى ميسي وهدفنا الانتصار
لتسهيل عودة المسافرين.. سكك حديد مصر تُواصل تشغيل القطارات الإضافية حتى 16 يونيو
العثور على جثمان شاب لقى مصرعه في ظروف غامضة بأسوان
زلزال بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر يضرب كاليفورنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى عيد ميلاده.. قصة زواج محمود عبد المغني وأهم أعماله

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني
أحمد إبراهيم

يحتفل اليوم الفنان محمود عبد المغني بعيد ميلاده الـ 42، وهو يعيش حالة من الانتعاش الفني وينتظر عرض العديد من الأعمال السينمائية له.

قصة زواج محمود عبد المغني 

ولعب القدر والصدفة دورا كبيرا في حياة محمود عبد المغني حتى في حياته الخاصة، وكشف في حوار تلفزيوني قصة لقائه بزوجته وإتمام الزواج خلال3أسابيع.

وقال محمود عبد المغني إنه قابل زوجته مي ووقع في غرامها فورا، وقرر الزواج منها بعدما كان مرتبط بخطبة بفتاة أخرى، في الوقت الذي اعترفت فيه زوجته بحبها له عبر شاشة التلفزيون قبل لقائه، وتم الزواج خلال 21 يوما.

مشوار محمود عبد المغني الفني 

ويعد محمود عبدالمغني من مواليد 10 يونيو 1979 وكانت بدايته كوجه جديد في مسلسل ليالى الحلمية مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ ثم مع المخرج شريف عرفة الذي قدمه في دور تراجيدى في فيلم «عبود على الحدود».

بدأ محمود عبدالمغني حبه للتمثيل منذ كان بالمدرسة الثانوية وبعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية على الرغم من عدم وجود «واسطة» لكنه اعتمد على الله ثم موهبته، وكان من بين الـ 12 الذين نجحوا في اختبارات المعهد..

مسرحيات محمود عبد المغني

وقدم العديد من المسرحيات أثناء تواجده علي مسرح الجامعة وشارك في العديد من المهرجانات منها مهرجان المسرح التجريبي ومهرجانات في الأردن وأخرى في إيطاليا وحصد عنها العديد من الجوائز. وفي عام 2000 قدمه شريف عرفه في فيلم «عبود علي الحدود» ليتعرف علي جمهور أكبر ثم كانت بدايته الأولى في الدراما من خلال مسلسل «الرقص على سلالم متحركة» مع المخرج مصطفى الشال.

أبرز أعمال محمود عبدالمغني

وشارك في الجزء الثاني من مسلسل «زيزينيا» مع جمال عبد الحميد ثم فيلم «صايع بحر» بعد هذا الفيلم دخل مسلسل «الرمال» واستوجب تصوير دوره السفر إلى الجونة لمدة تسعة شهور،وهناك جلس مع نفسه وقرر إعادة ترتيب أوراقه من جديد وتغيير أسلوب أدائه حتى يعبر إلى الجمهور بوجهة نظر تستحق التقدير.

محمود عبد المغني أعمال محمود عبد المغني الفنان محمود عبد المغني أفلام محمود عبد المغني ميلاد محمود عبد المغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

اليوم.. فصل الكهرباء عن قرية كفر العجمي وتوابعها بكفر الشيخ

فصل الكهرباء عن قرية كفر العجمي وتوابعها بكفر الشيخ .. اليوم

بيان الفائزين فى المسابقة

الزهراء الإعدادية بنات في قنا ثالث جمهورية بمسابقة التوجيه الجمعي

وزير البترول

مصر لا تنسى أبطالها.. وزير البترول يقدم واجب العزاء لأسرة البطل خالد عبد العال

بالصور

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

7 مكونات أساسية تجعل مزيل العرق الطبيعي مثل الجاهز.. إليك الطريقة

مزيل عرق
مزيل عرق
مزيل عرق

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد