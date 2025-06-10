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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادين الراسي تعترف: جربت المخدرات وتخليت عنها بدعم ابني

نادين الراسي
نادين الراسي
أحمد إبراهيم

اعترفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ببعض التفاصيل الشخصية وتجربتها الصعبة فى تناول المخدرات وذلك قبل أن تتخذ قرارًا شجاعًا بالتخلي عنها.

قالت نادين الراسي فى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام إن ابنها كان الداعم الأول لها في هذه المرحلة، مؤكدة أهمية تربية الأبناء بشكل سليم، ليس فقط من أجل مستقبلهم، بل لأنهم أيضًا بيربّونا وبيعلمونا، على حد تعبيرها.

وأضافت نادين الراسي: سبق أن جرّبت المخدرات وتخليت عنها، وأكتر حد وقف جنبي هو ابني، وهنا نرجع لكلمة نربّي ولادنا صح،  وما تعلّقوا على الشيء السيئ اللي صار فينا، خلّينا نتعلّم منه، وأنصحكم تربّوا أولادكم صح.

نادين الراسي تفقد الأمل فى وجود رجل بحياتها 

من ناحية أخرى كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن ما اذا كانت تفكر مرة اخرى فى الزواج من عدمه كما اكدت أنها لم تندم على أي قرار اتخذته في حياتها.

وأوضحت نادين الراسي، في تصريحات تليفزيونية: لم أندم على أي قرار في حياتي، أنا إنسانة عيشت كل حاجة ولو رجع بيا الزمن هعمل كل حاجة عملتها هي هي، ورد الفعل اللي عملته وقت وفاة شقيقي هعمله تاني يمكن أموت، والرجل بيحب الإنسانة الصريحة والواضحة، ويا ريت ابني يتجوز واحدة زيي وهو كمان بيقولي كده، والصداقة بيني وبين طليقي الأول لأنه رجٌل، وسوء علاقتي بطليقي الثاني جيسكار لأنه ذكر.

نادين الراسي: فقدت الأمل فى وجود رجل بحياتى 

أما عن تفكيرها فى الزواج مجددا أكدت نادين الراسي : مبقدرش أعيش من غير حب وفقدت الأمل أن يكون في راجل في حياتي، وبقيت بخاف لو حد اتكلم معايا وبدأ يهتم بيا، وبقيت بفكر في نفسي وبقى عندي أنانية كبيرة، الحب تضحية وأخد وعطاء، وأنا إنسانة بـ أؤمن بالحياة والزواج ومؤمنة بالله، وبقول يمكن يجي الرجل اللي يضيف ليا ويعرف قيمتي اللي بـ 100 رجل.

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