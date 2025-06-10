راندا البحيري تثير القلق على ابن تامر حسني

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، تعليقا أثار قلق جمهور تامر حسني بسبب مرض ابنه آدم.

وقالت راندا البحيري: «أنا عرفت إن آدم تامر حسني دخل العناية المركزة وبجد الخبر خضني.. خصوصًا إني أعرف تامر عن قرب وعارفة قد إيه هو طيب جدا وميستحملش فعلا حاجة على ابنه».

وأضافت راندا: «أرجو من الجميع الدعاء لابن تامر وأنا قسماً بالله بدعيله من ساعة ما عرفت ومبطلتش دعاء ربنا يبعد عنه العين ويباركلك فيه يا تيمو ويسعدك بولادك كلهم يا رب ويبعد عنك وعنهم أي شر اللهم آمين».

تامر حسني يعلق على أنباء عودته لبسمة بوسيل

وأثار الفنان تامر حسني الجدل مؤخرا بعد ظهوره في الفيديو الدعائي لحفله الأخير، وهو يحمل وشمًا يظهر أول حرف من اسم طليقته بسمة بوسيل، ما أعاد التساؤلات حول احتمال عودتهما مجددًا.

وفي تصريحات لبرنامج ET بالعربي خلال العرض الخاص لفيلمه ريستارت، علّق تامر على تلك الأنباء قائلًا: “لا، ما رجعناش، بس دي حروف عيلتي.. يعني عيلتي دي مفيش أقرب.. فكرة التاتو كانت اقتراحًا من مخرج الإعلان حتى يتماشى مع طابع الكاركترات التي تؤدي موسيقى الروك".

ورغم نفيه عودته لبسمة بوسيل، أكد تامر احترامه ومحبته لها، قائلًا: “بسمة دي بنتي الكبيرة، ومهما حصل، ومهما الناس لعبوا في دماغها، هي بنتي، ولا يمكن أقسى عليها.. هي في دمي”.

وأضاف بهدوء: “أموت نفسي ولا أزعلها.. والله العظيم بتكلم من قلبي، ربنا يخليها، وعاملة مجهود كبير جداً مع الأولاد، وإن شاء الله ربنا يوفقها بكل خطوة بتعملها".