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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر: 74 ألف مستفيد من مبادرة «أنا مُتعلم مدى الحياة» خلال الربع الثالث

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلن الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر ، حصاد الربع الثالث من مُبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" خلال الفترة من أول يوليو وحتى 30 سبتمبر 2026، والذي أوضح استفادة أكثر من 74 ألفًا مواطن من أبناء المحافظة بمختلف المدن والأعمار، ليصل إجمالي عدد المستفيدين منذ انطلاق المبادرة في يناير الماضي إلى نحو 152 ألف مواطن، بواقع 17 ألف مستفيد خلال الربع الأول، و50 ألفًا خلال الربع الثاني، وأكثر من 74 ألف مستفيد خلال الربع الثالث، مؤكدًا أن هذا النجاح الرقمي والميداني لم يكن ليتحقق لولا تفاني فرق العمل وتكامل جهودها خلف رؤية موحدة تستهدف بناء الإنسان وتنمية قدراته .

من جانبها أكدت الدكتورة ماجدة حنا نائب المحافظ ، أن النتائج المحققة تعكس التنسيق الدائم والمثمر بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وأجهزة المحافظة المختلفة، إلى جانب تفعيل الشراكات المؤسسية الهادفة إلى بناء قدرات المواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة بمدن الجنوب حلايب وشلاتين ومرسى علم. وأوضحت نائب المحافظ أن حصاد مشاركة المديريات والجهات الخدمية خلال الربع الثالث شهد تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، حيث تصدرت مكتبة مصر العامة المشهد بتنفيذ 473 نشاطًا متنوعًا، شملت دورات التأهيل لسوق العمل والإسعافات الأولية ولغة الإشارة وورش الأشغال اليدوية والأنشطة الصيفية، استفاد منها نحو 40 ألفًا و323 مواطنًا، فيما نظمت مديرية الشئون الصحية 4 آلاف و150 ندوة تثقيفية داخلية وخارجية، استفاد منها 28 ألفًا و755 مواطنًا في مجالات الرعاية الصحية والوقاية، وسجلت جامعة الغردقة مشاركة 6 آلاف و445 من الطلاب وباحثي الماجستير والدكتوراه من خلال ورش العمل واللقاءات العلمية والتوعوية، فضلًا عن مشاركتها في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا، كما نفذ المجلس القومي للمرأة 43 فعالية ولقاءً توعويًا في المجالات الاجتماعية والصحية والبيئية والاقتصادية، إلى جانب استخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة، بإجمالي 1885 مستفيدة، ونفذت وحدة السكان بديوان عام المحافظة 45 نشاطًا ومبادرة، من بينها " دعني أتعلم" و " تحدث معه " ، و " المرأة تتحدث " ، لمواجهة مشكلات التسرب من التعليم والأمية، واستفاد منها 1514 مواطنًا، بينما قدمت مديرية التضامن الاجتماعي 35 ندوة توعوية في مجالات الأسرة والطفولة وشئون المرأة، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية وفصول محو الأمية، فضلًا عن تنفيذ 11 ألفًا و296 زيارة منزلية من خلال الرائدات الاجتماعيات، كما نظمت مديرية الشباب والرياضة 27 فعالية ومبادرة شبابية تضمنت ورش عمل ومهرجانات رياضية لاكتشاف المواهب وملتقيات برلمانية للشباب بالتعاون مع الكيانات التطوعية ، وفي المجال البيئي، نفذت الإدارة العامة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة 34 فعالية ميدانية وورشة عمل ركزت على حملات التشجير ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة وتنفيذ حملات نظافة للشواطئ والجزر البحرية، من بينها جزيرة أبو منقار، فضلًا عن تنظيم دورة تدريبية متخصصة لاستدامة المنشآت السياحية بمشاركة 11 فندقًا بمنطقة مكادي.

يُذكر أن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، قام مؤخرًا بتكريم فريق عمل اليونسكو وأبرز المشاركين في مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " ، تقديرًا لجهودهم المستمرة في تفعيل المبادرة، حيث وزع شهادات التقدير عليهم، إشادةً بتميزهم في إدارة الفعاليات وتفعيل الشراكات المؤسسية التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح خلال الربع الثالث .

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة القصير مرسى علم محافظ البحر الاحمر

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