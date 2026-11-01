«الشباب والرياضة»: أتفق مع أحمد سليمان بشأن إقامة عمومية الزمالك يوم الجمعة.. ولكن هم من اختاروا يوم الثلاثاء

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك مسؤولية مجلس إدارة النادي، ولا يحق للوزارة التدخل لتعديله، باعتباره حقًا أصيلًا للمجلس.

وأوضح الشاذلي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، أن أحمد سليمان ومجلس إدارة الزمالك هم من أعلنوا إقامة الجمعية العمومية يوم الثلاثاء، وليس الوزارة.

وأضاف أنه يتفق مع وجهة نظر سليمان بشأن إقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة، لكنه شدّد على أن اتخاذ هذا القرار يظل من اختصاص مجلس إدارة النادي، دون تدخل من الوزارة.