زيارة هاني أبوريدة إلى تركيا تثير التساؤلات .. «شوبير»: ماذا يحدث بين محمد صلاح ومنتخب مصر؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل زيارة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى تركيا، ولقائه المرتقب بالنجم محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور، متسائلًا عما إذا كانت الزيارة تحمل أهدافًا أخرى إلى جانب التعاون الرياضي المعلن بين الاتحادين المصري والتركي.

وقال أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامج «الناظر» عبر قناة النهار، إن التصريحات الرسمية بشأن زيارة أبو ريدة إلى تركيا تتحدث عن تعزيز التعاون بين الاتحادين، وتطوير العلاقات وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، إلى جانب تطوير برامج إعداد المنتخبات، والتعاون في مجالات التحكيم واكتشاف المواهب والبنية المؤسسية لكرة القدم.

وأضاف أن الزيارة تتضمن إعداد بروتوكول تعاون مشترك، يشمل تبادل إقامة المعسكرات التدريبية لمنتخبات الشباب والناشئين والمنتخبات النسائية، وتنظيم برامج مشتركة لتطوير منظومة التحكيم.

وأشار شوبير إلى أن البيان الرسمي تطرق أيضًا إلى حضور هاني أبو ريدة إحدى مباريات الدوري التركي لفريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح، وهو ما فتح باب التساؤلات حول وجود علاقة بين الزيارة واللاعب الدولي.

وتساءل: «هل الزيارة لها علاقة بمحمد صلاح؟»، موضحًا أن الخطاب الرسمي الصادر عن الجانب المصري نفى وجود أي مشكلة بين النجم المصري والاتحاد، كما نقل تصريحات إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، التي أكد خلالها أن صلاح يمتلك عقلية احترافية، وأن الجهاز الفني لا توجد لديه أي أزمة معه، مشددًا على انتظار انضمامه للمنتخب.

وأوضح شوبير أن اللقاء المرتقب بين أبو ريدة ومحمد صلاح قد يكون فرصة للحديث معه والاطمئنان عليه، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد وجود أمور غير معلنة أو بعض العتاب الذي قد يكون بين اللاعب وأطراف داخل منظومة المنتخب، لكنه شدد على أن ما يطرحه في هذا الشأن مجرد تساؤلات وافتراضات وليس معلومات مؤكدة.

وأضاف أن محمد صلاح يعيش حالة من التقدير في تركيا، ويحظى باستقبال واهتمام كبيرين، لافتًا إلى المظاهر الاحتفالية التي صاحبت وجوده هناك، متسائلًا عما إذا كان يشعر بأنه لا يحصل على التقدير الذي يستحقه داخل المنتخب الوطني.

أحمد شوبير يتحدث عن غضب محمد صلاح من التبديل

وتطرق شوبير إلى طبيعة تعامل محمد صلاح مع مسألة استبداله خلال المباريات، موضحًا أن اللاعب لا يفضل الخروج من الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة، باعتبار أن ذلك يكون عادة تغييرًا تكريميًا، لكنه قد يشعر بالضيق عندما يتم استبداله مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقتين 60 أو 65.

وأشار إلى أن هناك لاعبين يفضلون الاستمرار داخل الملعب حتى صافرة النهاية، ومن بينهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وكذلك حسام حسن خلال مسيرته كلاعب، موضحًا أن بعض اللاعبين يشعرون بأن وجودهم داخل الملعب يمنحهم فرصة أكبر للتأثير في نتيجة المباراة ومساعدة زملائهم.

ولفت شوبير إلى أن هذه النقطة قد تكون من بين الأمور التي تستحق النقاش في إطار العلاقة بين محمد صلاح والجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.

شوبير يستشهد بتصريحات محمد صلاح عن معسكر المنتخب

واستعاد الإعلامي تصريحات سابقة لمحمد صلاح خلال إحدى بطولات كأس الأمم الإفريقية، عندما تحدث بإيجابية عن أجواء المنتخب والمعسكر، مؤكدًا أن تلك الفترة كانت الأفضل بالنسبة له.

وأكد شوبير أن صلاح يمثل أحد العناصر الأساسية في المنتخب الوطني منذ سنوات طويلة، ويحمل شارة القيادة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على حالة الاستقرار والانسجام داخل صفوف المنتخب، وعدم العودة إلى أجواء الخلافات التي شهدتها الفترة الماضية.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أمنيته أن تسهم زيارة هاني أبو ريدة ولقاؤه بمحمد صلاح في إنهاء أي سوء فهم أو عتاب محتمل، وأن تساعد هذه الخطوة على توحيد الصفوف والالتفاف مجددًا حول المنتخب الوطني، خاصة مع الاستعداد للاستحقاقات المقبلة ومواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.