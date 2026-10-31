قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب
ميشيل حليم : دور الولي في اختيار شريك الحياة صمام أمان للفتاة في الزواج
هل هناك صلاة تسمى صلاة الغفلة؟.. الإفتاء توضح حكمها وموعد أدائها وركعاتها
تويوتا فورتشنر 2027 الاختبارية تظهر تحت التمويه
ترامب: أمريكا كسبت من فنزويلا 10 أضعاف ما أنفقته ضد إيران
مصرع 69 شخصاً وإصابة 100 آخرين .. إسبانيا تعلن أسباب حادث القطار المميت
هزيمة جديدة لـ ترامب .. ماذا فعلت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون؟
غياب فرض السيطرة.. حسام غالي ينتقد تصريحات وائل جمعة بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت
مدرب بيراميدز يتحدى الأهلي والزمالك: هدفنا التتويج بالدوري هذه المرة
لماذا اتجه المصريون لشراء سبائك وجنيهات الذهب بدلًا من المشغولات.. مستقبل أسعار المعدن الأصفر.. خبير يوضح أسباب التحول في سلوك المستهلكين
دعاء الفجر.. أفضل الأدعية المستجابة للرزق والفرج وطمأنينة النفس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كولر وتوروب .. شوبير ينتقد تناقض الآراء بشأن مدربي الأهلي

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الجدل المثار بشأن القرارات الفنية التي شهدها النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها رحيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق، مشيرًا إلى وجود تناقض في آراء بعض المتابعين بشأن تقييم تجربته مع القلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»: «أنتوا اللي قولتوا كولر يمشي، وانتوا دلوقتي اللي بتقولوا إن رحيل كولر أكبر غلطة»، في إشارة إلى تغير وجهات النظر بشأن قرار رحيل المدرب السويسري عن تدريب الأهلي.

وأضاف شوبير أنه بدأ يسمع مجددًا إشادات بتجربة المدرب توروب، موضحًا: «بدأت أسمع تاني بوداني إن توروب كان تدريبه كويس وعلاقته كويسة باللاعيبة والدنيا بدأت تظبط آخر فترة وسنة عدت بحلوها ومرها».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل استمرار النقاش حول تقييم التجارب التدريبية الأخيرة للأهلي، ومدى تأثير التغييرات الفنية على أداء الفريق ونتائجه خلال الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الأهلي في حصد ثلاث نقاط مهمة، ليواصل منافسته على صدارة جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، جمعها من 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام السكة الحديد

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان السكة الحديد قد حجز مقعده في الدور المقبل بعد الفوز على النصر في الدور التمهيدي، ليضرب موعدًا مع الأهلي في مواجهة يسعى خلالها الأخير إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب البطولة المحلية.

أحمد شوبير الأهلي رحيل السويسري مارسيل كولر رحيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد رفع الفائدة.. حقيقة فرض مصاريف جديدة على التحويلات البنكية اللحظية

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

جانب من المؤتمر

نشأت الديهي يسأل بوتين.. والرئيس الروسي: «أنت مين وقناة إيه؟»

ترامب

ترامب يعلن قرب انتهاء الحرب على إيران.. و«سنتكوم» تؤكد تأمين الممرات الملاحية في هرمز

البنك المركزي

السعودية توافق على استمرار وديعة بـ 5.3 مليار دولار لمدة عام في «المركزي المصري»

نشات الديهي وبوتين

العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين

ترشيحاتنا

إسبانيول

إسبانيول يفوز على فياريال بهدف في الدوري الإسباني

ارسنال

بايرن ميونخ يستهدف ضم قائد آرسنال في الميركاتو الصيفي

النادي الأوليمبي

طارق السيد رئيسا لمجلس إدارة النادي الأولمبي.. وأبو زهرة نائبا وخالد الشيخ أمينا للصندوق

بالصور

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

طريقة عمل بان كيك بخطوات بسيطة ومثالية

طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك

لماذا نتذكر مواقف محرجة من سنين فجأة قبل النوم؟.. 5 خطوات لنسيان ما يزعجك

لماذا نتذكر الموافق المحرجة قبل النوم
لماذا نتذكر الموافق المحرجة قبل النوم
لماذا نتذكر الموافق المحرجة قبل النوم

لماذا تظل بعض الكلمات في ذاكرتنا لسنوات؟.. السر وراء صعوبة النسيان

كلمات تشعرك بالحرج
كلمات تشعرك بالحرج
كلمات تشعرك بالحرج

فيديو

بركة هرم السينكي

هرم فرعوني يعالج تأخر المشي والكلام.. أسرار هرم السينكي في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد