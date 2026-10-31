كولر وتوروب .. شوبير ينتقد تناقض الآراء بشأن مدربي الأهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الجدل المثار بشأن القرارات الفنية التي شهدها النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها رحيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق، مشيرًا إلى وجود تناقض في آراء بعض المتابعين بشأن تقييم تجربته مع القلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»: «أنتوا اللي قولتوا كولر يمشي، وانتوا دلوقتي اللي بتقولوا إن رحيل كولر أكبر غلطة»، في إشارة إلى تغير وجهات النظر بشأن قرار رحيل المدرب السويسري عن تدريب الأهلي.

وأضاف شوبير أنه بدأ يسمع مجددًا إشادات بتجربة المدرب توروب، موضحًا: «بدأت أسمع تاني بوداني إن توروب كان تدريبه كويس وعلاقته كويسة باللاعيبة والدنيا بدأت تظبط آخر فترة وسنة عدت بحلوها ومرها».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل استمرار النقاش حول تقييم التجارب التدريبية الأخيرة للأهلي، ومدى تأثير التغييرات الفنية على أداء الفريق ونتائجه خلال الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الأهلي في حصد ثلاث نقاط مهمة، ليواصل منافسته على صدارة جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، جمعها من 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام السكة الحديد

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان السكة الحديد قد حجز مقعده في الدور المقبل بعد الفوز على النصر في الدور التمهيدي، ليضرب موعدًا مع الأهلي في مواجهة يسعى خلالها الأخير إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب البطولة المحلية.