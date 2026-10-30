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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير: لا نية لرحيل عموتة عن الأهلي.. مكمل مهما كانت النتائج

الحسين عموتة
الحسين عموتة
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة النهار، موقف إدارة النادي الأهلي من استمرار المدير الفني الحسين عموتة، في ظل الحديث عن مستقبل الجهاز الفني بعد تذبذب أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا عدم وجود أي اتجاه لرحيله في الوقت الحالي.

وقال أحمد شوبير ردًا على تساؤلات بشأن وجود نية داخل الأهلي للاستغناء عن عموتة: «كلا، نيفر إيفر، نيفر مفيش، النية مش موجودة، نو، نان بالألماني»، في إشارة إلى عدم وجود أي نية لرحيل المدير الفني.

وأضاف شوبير أن عموتة مستمر في منصبه، قائلًا: «عموتة مكمل مكمل أيا كانت النتايج»، ليؤكد أن الحديث عن رحيله لا يعكس، بحسب تصريحاته، توجهًا داخل النادي في الوقت الحالي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل متابعة جماهير الأهلي لمستوى الفريق ونتائجه، مع استمرار المنافسة على البطولات المحلية، وترقب ما سيقدمه اللاعبون والجهاز الفني خلال المباريات المقبلة.

الأهلي يفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 17، فيما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء سددها علي فوزي لاعب مودرن سبورت في الدقيقة 85، ليحافظ على تقدم الفريق الأحمر حتى نهاية المباراة.

موقف الأهلي في جدول الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل إلى الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات وتقديم أداء قوي في مشواره ببطولة كأس مصر، في ظل تطلعات جماهيره للمنافسة على الألقاب المحلية خلال الموسم الحالي.

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