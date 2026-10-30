اختراق يهز عالم العملات المشفرة.. بينانس تكشف عن خسائر بـ6.3 مليار دولار

أعلنت شركة بينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة، أن تحقيقاتها الأولية بشأن حادث أمني تعرضت له المنصة تشير إلى احتمال اختراق جهاز كمبيوتر محمول تابع لأحد مهندسي عمليات التطوير، ما مكّن المهاجمين من الوصول إلى إحدى حاويات الخدمات وتنفيذ معاملات سحب غير مصرح بها.

إختراق شركة العملات المشفرة



وقالت الشركة، في بيان نشرته الجمعة 30 أكتوبر 2026، إن إجمالي التأثير المالي للحادث يُقدّر بنحو 6.3 مليار دولار، مشيرة إلى نجاحها بالتعاون مع شركائها في مجال تقنية البلوك تشين في تجميد أصول بقيمة تقارب 3 مليارات دولار حتى الآن.



وأكدت بينانس عدم عثورها على أي دليل يشير إلى تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ الرقمية، موضحة أنها ستنشر تقريرًا فنيًا مفصلًا بشأن الحادث فور انتهاء التحقيقات والتحقق من جميع الوقائع.



وأضافت الشركة أنها ستتحمل جميع الخسائر الناجمة عن الحادث من خلال صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU) وأموالها الخاصة، مشددة على أن أموال العملاء لم تتعرض للخطر، وأنها ستصدر تحديثًا لتقرير إثبات الاحتياطيات عقب الانتهاء من إجراءات معالجة الاختراق.



وأوضحت المنصة أنها علّقت مؤقتًا عمليات الإيداع والسحب لحين استكمال الفحوصات الأمنية، كما ألغت صلاحيات التفويض المرتبطة بالعنوان المتأثر، واستعانت بجهات إنفاذ القانون وشركات متخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين لتعقب الأموال ومحاولة استعادتها.



وأكدت بينانس أنها تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المختصة للكشف عن هوية المتورطين وملاحقتهم قانونيًا، مشيرة إلى أنها ستعلن نتائج التحقيقات والتفاصيل الفنية للحادث بعد التحقق الكامل من ملابساته.