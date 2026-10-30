سعر الذهب في الصاغة بعد قرار الفائدة

سجلت أسعار الذهب في مصر استقرارًا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 30-10-2026 على مستوى السوق الرسمية.

الذهب بعد قرار سعر الفائدة

وصل متوسط سعر الفائدة لدرجات مستقرة بعد اعلان البنك المركزي المصري امس رفع الفائدة 1% .

وتشهد أسعار الذهب حالة من الترقب بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب 6355 جنيها في آخر تحديث له من دون تغيير.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7262 جنيها للشراء و 7205 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6657 جنيها للشراء و 6605 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6355 جنيها للشراء و 6305 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5447 جنيها للشراء ة 5404 جنيها للبيع .

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4020 دولار للشراء و 4019 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.84 ألف جنيه للشراء و 50.44 ألف جنيه للبيع.