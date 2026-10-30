منحهم مجسمات لحصان جامح.. محافظ الشرقية يكرم الفائزين في مسابقة جمال الخيل

كرم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عدد من الفائزين في مسابقه جمال الخيل في يومها الثاني وذلك بمنحهم دروعاً تحمل مجسما للخيل تقديراً لتميزهم والفوز في مسابقة المهرجان والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الشرقية العربية في دورته الـ 30 والمُقام علي أرض المحافظة بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان والمنعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري تحت رعاية وزارات التنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، والزراعة، والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي، وجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان.

أكد محافظ الشرقية أن هذا المهرجان يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية وفرصة رائعة للإستمتاع بمشاهدة الخيول العربية الأصيلة المشاركة في مسابقتي الجمال والأدب.

أعرب المكرمون عن إمتنانهم لتكريم المحافظ لهم تقديرًا لمشاركتهم الفاعله في مسابقات المهرجان، مؤكدين أن مشاركتهم تأتي إيمانًا منهم بدورهم ومسؤولياتهم المجتمعية تجاه المحافظة وكافة الفعاليات التي تقام على أرضها لتخرج بالشكل الذي يليق بعراقتها وأصالتها.