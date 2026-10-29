الجيش الكوري الجنوبي: بيونج يانج تطلق نحو 12 صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم / الخميس / أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم نحو اثني عشر صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي، في خطوة وصفها بأنها تبدو بمثابة رد فاتر ورافض لعرض سول إجراء محادثات تهدف إلى تخفيف التوترات الحدودية، التي تصاعدت إثر انفجار لغم أرضي مؤخرا.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الخميس ، أن الصواريخ أُطلقت من منطقة وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية في حوالي الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي، وقطعت مسافة بلغت نحو 250 كيلو مترا.

وأضافت الهيئة أنه يجري حاليا تحليل المزيد من التفاصيل الفنية للصواريخ بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

تأتي عملية الإطلاق هذه بعد نحو أسبوع من اقتراح سول إجراء محادثات عسكرية مع بيونج يانج لتسوية الخلافات ذات الصلة بترسيم الحدود بينهما، في ظل تصاعد التوترات منذ وقوع انفجار لغم أرضي في 21 سبتمبر الماضي ، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين.