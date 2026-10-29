الزمالك يتحرك لطلب السعة الكاملة في مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك للتحرك من أجل طلب السماح بحضور الجماهير بالسعة الكاملة خلال مباريات الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في إطار سعي النادي للاستفادة من الدعم الجماهيري خلال مشواره القاري.

وكشف الإعلامي أمير هشام أن الزمالك سيتقدم بطلب رسمي للسماح بحضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباريات دور المجموعات، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة سيجري تحركات ويتواصل مع الجهات المعنية من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لحضور جماهيري مكثف لمساندة الفريق.

ويأمل مسؤولو الزمالك في توفير أكبر دعم جماهيري ممكن للاعبين خلال المواجهات الإفريقية، خاصة في ظل أهمية مباريات دور المجموعات في تحديد فرص الفريق في التأهل إلى الأدوار الإقصائية ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه أندية الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني، في مجموعة قوية تتطلب تحقيق نتائج إيجابية من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ويعوّل الفريق الأبيض على مساندة جماهيره خلال المباريات التي يخوضها على ملعبه، لما يمثله الحضور الجماهيري من دفعة معنوية للاعبين، في ظل طموحات النادي بالمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال إفريقيا.