رئيس جزر القمر: نتطلع لتعزيز الشراكة مع روسيا في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والطاقة

أكد رئيس جزر القمر، خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية، أهمية تعزيز الشراكة مع روسيا الاتحادية، مشيدًا بحسن تنظيم القمة، ومشددًا على ضرورة توسيع التعاون الاستراتيجي القائم على الاحترام المتبادل ودعم التنمية المستدامة في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية.

وأوضح أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا واسعة للتنمية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، وتنويع الاقتصادات، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، وتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية، مؤكدًا أهمية تمكين الشباب وتطوير الرعاية الصحية والتكنولوجيا والأمن السيبراني.

ودعا إلى تعزيز التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الطاقة والاستثمار والتحول الرقمي، مشيرًا إلى الإمكانات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها جزر القمر، وتطلع بلاده إلى افتتاح سفارة روسية في العاصمة موروني، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي الشأن الدولي، أكد دعم جزر القمر إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، كما شدد على أهمية الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام في أوكرانيا، ودعم إصلاح الأمم المتحدة بما يعزز تمثيل أفريقيا في صنع القرارات الدولية.