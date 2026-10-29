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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: تعزيز التعاون المصري الأوروبي في البحث العلمي

برنامج أفق أوروبا
برنامج أفق أوروبا
نهلة الشربيني

نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مكتب التعاون الأوروبي للبحوث والابتكار التابع لها، وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لقاءً بالقاهرة لأعضاء لجان برنامج «أفق أوروبا»، ونقاط الاتصال الوطنية والمؤسسية، لتعزيز التنسيق بين مكونات شبكة الدعم المصرية، وذلك بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاقية مشاركة مصر في البرنامج.

ويأتي هذا في إطار توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، لتعزيز التعاون الدولي في مجالي البحث العلمي والابتكار، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الأوروبية، وتعظيم استفادة الباحثين المصريين من برامج التمويل والتعاون البحثي الدولية،

وجاء اللقاء على هامش الجلسات التدريبية لنقاط الاتصال الوطنية والمؤسسية، بما أتاح الفرصة للتعارف وتبادل الخبرات ومناقشة آليات العمل المشترك. وتضم الشبكة الوطنية أكثر من 35 نقطة اتصال وطنية، وما يزيد على 120 نقطة اتصال مؤسسية، إلى جانب أعضاء لجان البرنامج، وتمتد إلى نحو 96 مؤسسة في 25 محافظة، تشمل الجامعات والمراكز البحثية والوزارات والهيئات المختلفة.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تكامل أدوار أعضاء الشبكة والعمل كفريق واحد لدعم المشاركة المصرية في البرنامج، وتحويلها إلى فرص حقيقية وشراكات قوية ونتائج علمية متميزة ذات أثر اقتصادي واجتماعي واضح، مع الاستفادة من الخبرات التخصصية لأعضاء لجان البرنامج ومشاركتهم في المناقشات مع نظرائهم من الدول الأوروبية، بما يسهم في التعرف على أولويات البحث العلمي وفرص التعاون المتاحة.

كما تناول اللقاء الدور المحوري لنقاط الاتصال الوطنية في تعريف الباحثين بفرص البرنامج وإرشادهم خلال مراحل المشاركة، وتنظيم اللقاءات التعريفية والتدريبية لمساعدتهم على إعداد مقترحات بحثية تنافسية، إلى جانب تعزيز التواصل المستمر مع أعضاء لجان البرنامج لنقل المعلومات المسموح بمشاركتها، والتعرف على استفسارات الباحثين واحتياجاتهم وملاحظاتهم، بما يدعم تطوير آليات عمل الشبكة.

وناقش المشاركون دور نقاط الاتصال المؤسسية باعتبارها حلقة وصل أساسية داخل الجامعات والمراكز البحثية والوزارات والهيئات، من خلال نشر المعلومات وتنظيم اللقاءات التعريفية وتقديم الإرشاد للباحثين وربطهم بنقاط الاتصال الوطنية المختصة.

كما استعرض اللقاء سبل تعزيز آليات الدعم والتنسيق لمساندة الباحثين والمبتكرين والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتطوير التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بما يزيد فرص المشاركة الناجحة في مشروعات برنامج «أفق أوروبا».

وتضمن اللقاء توجيه الدعوة إلى المشاركة الفعالة في أسبوع البحوث والابتكار، المقرر انعقاده خلال الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر 2026، بما يعزز التواصل وتبادل الخبرات ويدعم فرص التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار.

وأكدت المناقشات أهمية الاستفادة من الخبرات والأفكار والقدرات البحثية المصرية، ودعم الباحثين للوصول إلى الفرص المناسبة، وتوجيه الأبحاث نحو حل المشكلات وتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية، وفتح آفاق جديدة أمام شباب الباحثين، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة من المشاركة المصرية في البرنامج.

ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون المصري الأوروبي في مجالي البحث العلمي والابتكار، وتوسيع الاستفادة من برامج التمويل والشراكات الدولية، وربط مخرجاتها باحتياجات التنمية في مصر.

التعليم العالي التعاون المصري الأوروبي البحث العلمي برنامج «أفق أوروبا

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