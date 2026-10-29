رئيس الوزراء يوافق على نقل 1799 موظفًا إلى جهات الانتداب

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 3297 لسنة 2026، بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، بشأن نقل 1799 موظفًا من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين إليها، وذلك استنادًا إلى المقترح الذي قدمه الجهاز.

ويتيح الجهاز للموظفين المسجلين بقاعدة بيانات المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة إمكانية الاستعلام عن موقفهم من النقل إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي، من خلال الدخول إلى الموقع https://seconded.caoa.gov.eg/

وإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة للاستعلام، للتعرف على موقف طلب النقل إلى الجهة المنتقلين إليها.