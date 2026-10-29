حافظوا على بلدكم.. مدبولي لشباب السويس: بلدنا لو حصل لها حاجة لا قدر الله ممكن ما تقومش تاني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ماضية بقوة في مسيرة البناء والتنمية التي انطلقت منذ عام 2014 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن الهدف الأساسي من الحوارات والنقاشات المستمرة مع المواطنين، وخاصة الشباب، هو رفع الوعي بالتحديات التي تواجه البلاد، وما تحقق على أرض الواقع، وما تستهدف الحكومة تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقائه بطلاب جامعة السويس ان فعاليات الجلسة الختامية لـمنتدي مصر التي عُقدت يوم السبت الماضي، استعرضت محاور النقاش التي ركزت على تقييم مسيرة العمل الوطني منذ عام 2014 حتى اليوم، وفترة ما بعد ثورة 25 يناير وما شهدته مصر من اضطرابات أمنية واقتصادية غير مسبوقة وكادت تعصف بكيان الدولة لولا فضل الله، ومقارنة ذلك بالاستقرار والنمو المحقق حالياً بالقياس مع تجارب دول المنطقة التي مرت بظروف مشابهة ولم تحقق الاستقرار المنشود.

تحديات الإصلاح الاقتصادي والجهد التنموي

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي بشفافية إلى الضغوط الاقتصادية التي يشعر بها المواطن المصري جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي الكبير، مؤكداً تقديره الكامل لمعاناة الأسر وحقهم الطبيعي في طموحهم لتحسين مستواهم المعيشي وتأمين مستقبل أفضل لأبنائهم.

وأوضح أن مشروعات التنمية الكبرى في أي دولة متقدمة لا تنتهي في غضون 10 أو 12 سنة، بل تتطلب أزمنة أطول بكثير تتراوح بين عقدين وثلاثة عقود أو أكثر لافتا ان تجارب دول شرق آسيا الناجحة تتطابت أكثر من 50 عام مشدداً على أن الأهم هو استدامة عملية التنمية واستمرار مسار العمل دون توقف للوصول بالمكانة المصرية إلى حيث يستحق أبناؤها.

ووجه رئيس الوزراء رسالة مباشرة لشباب الجامعات الفئة العمرية (من 18 إلى 22 عاماً)، والذين عاصروا أحداث الطفولة خلال ثورة يناير داعياً إياهم إلى ضرورة الوعي الكامل بحجم التضحيات والجهود الجبارة التي بُذلت لحماية الدولة واستقرارها.

وقال مدبولي: "حافظوا على بلدكم، لأن بلدنا لو حصل لها حاجة لا قدر الله ممكن ما تقومش تاني"، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز التواصل الميداني والمباشر مع الشباب في الجامعات وكافة الفعاليات لشرح الحقائق والتحديات الداخلية والخارجية بشفافية تامة.